Принудительную эвакуацию семей с детьми вновь объявят на Купянщине — Синегубов

Вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад Купянского района поднимут в ближайшее время на Совете обороны Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в указанных громадах сейчас проживают семьи с 161 ребенком.

«План у нас — это эвакуировать еще более тысячи человек, если брать именно принудительным способом«, — сказал начальник ХОВА.

Видео: ХОВА

Кроме этого, рассматривается вопрос об объявлении обязательной эвакуации из 57 населенных пунктов Великобурлукской, Ольховатской, Кондрашевской и Куриловской громад, где проживают 1082 ребенка.

Синегубов отметил, что к эвакуации людей в целом привлечены почти 20 волонтерских организаций. За все время в более безопасные условия переехали 28329 человек, из них 869 детей. С начала этого года эвакуированы полторы тысячи человек, из них 140 детей.

Начальник ХОВА добавил, что всем эвакуированным обладминистрация, волонтеры и международные организации предоставляют помощь, сопровождение и жилье на первое время и не только.

Напомним, с 3 по 26 ноября в Купянском районе также проводилась принудительная эвакуация семей с детьми. С территории Кондрашевской громады вывезли 31 ребенка, из Купянской громады — (левый берег) 182 детей, из Куриловской громады — 83 ребенка.