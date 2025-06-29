Двое детей подорвались на неизвестном снаряде в Харьковской области

ЧП произошло в селе Ставище Шевченковской громады Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Неизвестный взрывоопасный предмет взорвался у одного из частных домов.

В результате взрыва пострадали двое мальчиков в возрасте 12 и 15 лет. Один из них получил взрывную травму, другой – получил ожоги. Обоих госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняет Нацполиция.