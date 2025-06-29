Двое детей подорвались на неизвестном снаряде в Харьковской области
Фото: ukrinform.ua
ЧП произошло в селе Ставище Шевченковской громады Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Неизвестный взрывоопасный предмет взорвался у одного из частных домов.
В результате взрыва пострадали двое мальчиков в возрасте 12 и 15 лет. Один из них получил взрывную травму, другой – получил ожоги. Обоих госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняет Нацполиция.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, діти, дети, подрыв, снаряд, чп;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 09:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП произошло в селе Ставище Шевченковской громады Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".