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Двое детей подорвались на неизвестном снаряде в Харьковской области

Происшествия 09:01   29.06.2025
Оксана Якушко
Двое детей подорвались на неизвестном снаряде в Харьковской области Фото: ukrinform.ua

ЧП произошло в селе Ставище Шевченковской громады Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Неизвестный взрывоопасный предмет взорвался у одного из частных домов.

В результате взрыва пострадали двое мальчиков в возрасте 12 и 15 лет. Один из них получил взрывную травму, другой – получил ожоги. Обоих госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняет Нацполиция.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП произошло в селе Ставище Шевченковской громады Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".