Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області
Фото: ukrinform.ua
НП сталася у селі Ставищі Шевченківської громади Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Невідомий вибухонебезпечний предмет вибухнув біля одного з приватних будинків.
У результаті вибуху постраждали двоє хлопців віком 12 та 15 років. Один із них зазнав вибухової травми, інший – дістав опіки. Обох госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовує Нацполіція.
Читайте також: Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, діти, подрыв, снаряд, чп;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 09:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася у селі Ставищі Шевченківської громади Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.".