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Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області

Події 09:01   29.06.2025
Оксана Якушко
Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області Фото: ukrinform.ua

НП сталася у селі Ставищі Шевченківської громади Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Невідомий вибухонебезпечний предмет вибухнув біля одного з приватних будинків.

У результаті вибуху постраждали двоє хлопців віком 12 та 15 років. Один із них зазнав вибухової травми, інший – дістав опіки. Обох госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовує Нацполіція.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася у селі Ставищі Шевченківської громади Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.".