Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області

НП сталася у селі Ставищі Шевченківської громади Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Невідомий вибухонебезпечний предмет вибухнув біля одного з приватних будинків.

У результаті вибуху постраждали двоє хлопців віком 12 та 15 років. Один із них зазнав вибухової травми, інший – дістав опіки. Обох госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовує Нацполіція.