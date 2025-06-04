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День памяти детей, погибших из-за войны: сколько жертв на Харьковщине

Общество 09:58   04.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
День памяти детей, погибших из-за войны: сколько жертв на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Сегодня, 4 июня, – День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины.

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что с 24 февраля 2022 года в Харьковской области погибли 96 детей, еще 526 – получили ранения.

«Они мечтали стать врачами, полицейскими, актерами, учителями. Просто хотели жить, не боясь сирен и российских ракет, падавших на их родные города. Мы помним каждого ребенка. Мы документируем каждое преступление. Мы сделаем все, чтобы правда победила, а виновные были наказаны», – написали правоохранители.

Напомним, День памяти детей, погибших в результате российско-украинской войны установили в 2021 году. За время войны с 2022 года в Украине погибли более 630 детей, ранены – почти 2600. Об этом сообщал Офис Генпрокурора, ссылаясь на данные ювенальных прокуроров. Наибольшее количество жертв в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 09:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 4 июня, – День памяти детей, погибших в результате российской агрессии против Украины.".