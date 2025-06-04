Мужчина пострадал из-за обстрела Харькова – Терехов

Мэр Игорь Терехов рассказал о последствиях утреннего обстрела Харькова.

По данным городского головы, по Харькову ударили девять «Шахедов», а также две ракеты. Их тип еще определяют специалисты.

«На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе», – передает Терехов.

В свою очередь начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавшему мужчине 30 лет.

«Повреждено одноэтажное промышленное здание. Пострадал 30-летний мужчина. Вследствие «прилета» вражеского беспилотника загорелся частный дом на площади 100 м. кв. Также вспыхнуло здание СТО на площади 200 м.кв.», – написал Синегубов.

Напомним, первые взрывы в Харькове раздались в 02:30. Вначале, сообщил мэр Игорь Терехов, по городу ударили ракеты, после чего началась атака БпЛА. Взрывы продолжались до утра, также в городе работала ПВО. Все удары пришлись по Новобаварскому району. Вследствие вражеских обстрелов загорелся дом, начались пожары в промзонах.