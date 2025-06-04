Мужчина пострадал из-за обстрела Харькова – Терехов
Мэр Игорь Терехов рассказал о последствиях утреннего обстрела Харькова.
По данным городского головы, по Харькову ударили девять «Шахедов», а также две ракеты. Их тип еще определяют специалисты.
«На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе», – передает Терехов.
В свою очередь начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавшему мужчине 30 лет.
«Повреждено одноэтажное промышленное здание. Пострадал 30-летний мужчина. Вследствие «прилета» вражеского беспилотника загорелся частный дом на площади 100 м. кв. Также вспыхнуло здание СТО на площади 200 м.кв.», – написал Синегубов.
Напомним, первые взрывы в Харькове раздались в 02:30. Вначале, сообщил мэр Игорь Терехов, по городу ударили ракеты, после чего началась атака БпЛА. Взрывы продолжались до утра, также в городе работала ПВО. Все удары пришлись по Новобаварскому району. Вследствие вражеских обстрелов загорелся дом, начались пожары в промзонах.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 07:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов рассказал о последствиях утреннего обстрела Харькова. ".