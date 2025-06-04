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В Харькове «прилеты», масштабные пожары: после ракеты атаковали БпЛА

Происшествия 04:07   04.06.2025
Оксана Горун
В Харькове «прилеты», масштабные пожары: после ракеты атаковали БпЛА

Около 02:30 ночи 4 июня в Харькове слышали взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу ударили ракеты. Следом началась атака БпЛА.

Дополнено в 04:07. «В результате многочисленных ударов по Харькову вражескими беспилотниками возникли масштабные пожары в промзонах. Также горит частный дом. Соответствующие службы работают на местах прилетов», — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 03:33. В Харькове горит частный дом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 03:27. Один из «прилетов» пришелся по частному сектору Новобаварского района.

Дополнено в 03:21. Взрывы в Харькове продолжаются. Мэр проинформировал, что один из БпЛА ударил неподалеку от многоэтажек.

Дополнено в 03:18. В Харькове раздались еще взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что город — под атакой БпЛА. Мэр Игорь Терехов предупредил: к городу подлетают еще «Шахеды».

Он  также сообщил, что в результате атаки на Новобаварский район есть пострадавший. По информации Синегубова, за помощью к медикам обратился 30-летний мужчина.

Беспилотники слышны в пригороде, работает ПВО.

Дополнено в 02:54. По информации Терехова, ракетный удар пришелся по гражданскому предприятию в Новобаварском районе Харькова.

02:41.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: информации о пострадавших на данный момент не поступало. Он призвал всех находиться в укрытиях, так как угроза сохраняется.

Популярный мониторинговый канал города  Tlk news перед взрывом сообщал о ракете, летящей на город.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 04:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 02:30 ночи 4 июня в Харькове слышали взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу ударили ракеты. Следом началась атака БпЛА".