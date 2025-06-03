Терехов показал послам и чиновникам ООН самый пострадавший район Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов посетил Северную Салтовку вместе с делегацией международных партнеров, сообщает Харьковский горсовет.
Среди гостей были представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейского инвестиционного банка, Чрезвычайные и Полномочные Послы Эстонии и Финляндии
Гости осмотрели жилые дома, которые разрушили россияне и невозможно восстановить. А также ознакомились с ходом восстановительных работ в многоэтажках, которые можно реконструировать. Делегация также посетила учебное заведение, обустроенное при поддержке УВКБ ООН, и квартиры, где были реализованы проекты по ремонту и установке новых окон.
Мэр поблагодарил представительницу УВКБ ООН в Украине Каролину Линдхольм Биллинг за активное участие в проектах поддержки жителей Харькова и отметил значительную роль Финляндии в обеспечении безопасных условий учебы для детей во время войны.
«Благодаря Финляндии у нас появилось еще одно обновленное простейшее школьное укрытие. Сегодня наши главные потребности – это окна, потому что зима не за горами, а более 50 тысяч поврежденных окон еще ждут замены. Плюс восстановление домов и поддержка системы образования. Мы создали систему подземного обучения, потому что желающих учиться много, и дети имеют право на обучение в безопасности. Но Харькову еще нужна помощь, чтобы люди могли оставаться в городе и нормально жить», — отметил мэр.
«Мы посетили Северную Салтовку, чтобы воочию увидеть масштабы разрушений и ваши потребности. Цель нашего визита – убедить международных партнеров, что люди хотят оставаться в Харькове, но им нужна устойчивая поддержка. Мы приехали с послами Финляндии и Эстонии, а также руководством ЕИБ, чтобы они сами увидели, какие потребности имеет Харьков и как важно инвестировать ресурсы именно сюда», — сказала Каролина Линдхольм Биллинг.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, северная салтовка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 21:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов посетил Северную Салтовку вместе с делегацией международных партнеров, сообщает Харьковский горсовет.".