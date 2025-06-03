Live
  • Вт 03.06.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.62
  • EUR 47.5

Терехов показал послам и чиновникам ООН самый пострадавший район Харькова

Общество 21:16   03.06.2025
Оксана Якушко
Терехов показал послам и чиновникам ООН самый пострадавший район Харькова Фото: ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов посетил Северную Салтовку вместе с делегацией международных партнеров, сообщает Харьковский горсовет.

Среди гостей были представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейского инвестиционного банка, Чрезвычайные и Полномочные Послы Эстонии и Финляндии

Гости осмотрели жилые дома, которые разрушили россияне и невозможно восстановить. А также ознакомились с ходом восстановительных работ в многоэтажках, которые можно реконструировать. Делегация также посетила учебное заведение, обустроенное при поддержке УВКБ ООН, и квартиры, где были реализованы проекты по ремонту и установке новых окон.

Мэр поблагодарил представительницу УВКБ ООН в Украине Каролину Линдхольм Биллинг за активное участие в проектах поддержки жителей Харькова и отметил значительную роль Финляндии в обеспечении безопасных условий учебы для детей во время войны.

«Благодаря Финляндии у нас появилось еще одно обновленное простейшее школьное укрытие. Сегодня наши главные потребности – это окна, потому что зима не за горами, а более 50 тысяч поврежденных окон еще ждут замены. Плюс восстановление домов и поддержка системы образования. Мы создали систему подземного обучения, потому что желающих учиться много, и дети имеют право на обучение в безопасности. Но Харькову еще нужна помощь, чтобы люди могли оставаться в городе и нормально жить», — отметил мэр.

«Мы посетили Северную Салтовку, чтобы воочию увидеть масштабы разрушений и ваши потребности. Цель нашего визита – убедить международных партнеров, что люди хотят оставаться в Харькове, но им нужна устойчивая поддержка. Мы приехали с послами Финляндии и Эстонии, а также руководством ЕИБ, чтобы они сами увидели, какие потребности имеет Харьков и как важно инвестировать ресурсы именно сюда», — сказала Каролина Линдхольм Биллинг.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Читайте также: Воды не будет в одном из районов Харькова и пригороде в среду: адреса

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 4 июня в Харькове и области
Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 4 июня в Харькове и области
03.06.2025, 19:59
Воды не будет в одном из районов Харькова и пригороде в среду: адреса
Воды не будет в одном из районов Харькова и пригороде в среду: адреса
03.06.2025, 12:08
Сегодня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей
Сегодня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей
03.06.2025, 07:55
Новости Харькова — главное 3 июня: удар по отделению почты, бомбы летят дальше
Новости Харькова — главное 3 июня: удар по отделению почты, бомбы летят дальше
03.06.2025, 17:32
Какими деревьями засадят центральные улицы Харькова
Какими деревьями засадят центральные улицы Харькова
03.06.2025, 07:25
ЕИБ поддержит строительство новых станций метро в Харькове
ЕИБ поддержит строительство новых станций метро в Харькове
03.06.2025, 21:58

Новости по теме:

21:16
Терехов показал послам и чиновникам ООН самый пострадавший район Харькова
13:03
«Прилет» FPV-дрона зафиксировали на выезде из Харькова – Терехов
16:16
Более 200 домов повредила РФ в мае, под ударом был и бизнес – Терехов
16:30
«Май был несколько спокойнее»: Терехов озвучил статистику обстрелов Харькова
21:18
Новости Харькова – главное за 31 мая: удары, мужчина в форме устроил стрельбу

Вы читали новость: «Терехов показал послам и чиновникам ООН самый пострадавший район Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 21:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов посетил Северную Салтовку вместе с делегацией международных партнеров, сообщает Харьковский горсовет.".