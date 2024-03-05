Нова евакуація на Харківщині: питання розглянуть вже цього тижня – ХОВА

Питання щодо оголошення примусової евакуації сімей з дітьми з Куп’янського району розглянуть вже цього тижня на Раді оборони Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Ворог б’є і по Куп’янську, і по околицях, і по наших населених пунктах. Ми маємо намір вивезти 161 дитину зі своїми сім’ями», – зазначив голова ХОВА.

Він також заявив, що очікують загострення небажання людей виїжджати через настання весни.

«Ми вже фіксуємо людей, які виїхали раніше і зараз намагаються повернутися у свої будинки, щоб обробити городи. Тут будемо посилювати роботи на блокпостах, щоб пояснювати людям, що цього робити не можна», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що планують оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад Куп’янського району. Окрім цього, розглядається питання щодо оголошення обов’язкової евакуації з 57 населених пунктів Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської та Курилівської громад, де проживають 1082 дитини.