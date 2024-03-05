Нова евакуація на Харківщині: питання розглянуть вже цього тижня – ХОВА
Питання щодо оголошення примусової евакуації сімей з дітьми з Куп’янського району розглянуть вже цього тижня на Раді оборони Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
«Ворог б’є і по Куп’янську, і по околицях, і по наших населених пунктах. Ми маємо намір вивезти 161 дитину зі своїми сім’ями», – зазначив голова ХОВА.
Він також заявив, що очікують загострення небажання людей виїжджати через настання весни.
«Ми вже фіксуємо людей, які виїхали раніше і зараз намагаються повернутися у свої будинки, щоб обробити городи. Тут будемо посилювати роботи на блокпостах, щоб пояснювати людям, що цього робити не можна», – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що планують оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад Куп’янського району. Окрім цього, розглядається питання щодо оголошення обов’язкової евакуації з 57 населених пунктів Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської та Курилівської громад, де проживають 1082 дитини.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громады, діти, евакуація, куп'янск, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 16:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання щодо оголошення примусової евакуації сімей з дітьми з Куп’янського району розглянуть вже цього тижня на Раді оборони Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".