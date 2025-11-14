Харківщина отримає понад 260 млн грн з держбюджету: куди підуть кошти

Прифронтові регіони отримають близько 1 мільярда гривень для першочергових потреб. Відповідне розпорядження видав Кабмін, інформують у міністерстві розвитку громад та територій. Зокрема на Харківщину спрямують 261,5 млн грн.

«360 млн грн для 9-ти обласних бюджетів (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області). 576,6 млн грн для 93-х бюджетів територіальних громад, розташованих на територіях активних або можливих бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 40 мільйонів гривень спрямують до обласного бюджету Харківщини, ще 221,5 мільйона гривень отримають 14 громад регіону: Мереф’янська, Роганська, Малоданилівська, Золочівська, Оскільська, Коломацька, Пісочинська, Балаклійська, Безлюдівська, Богодухівська, Височанська, Дергачівська, Чугуївська та Шевченківська.

Він зазначив, що кошти підуть на реалізацію проєктів, необхідних для захисту та стабільної роботи громад: