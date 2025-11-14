Live

Харьковщина получит более 260 млн грн из госбюджета: куда пойдут деньги

Общество 16:15   14.11.2025
Виктория Яковенко
Харьковщина получит более 260 млн грн из госбюджета: куда пойдут деньги Фото: Харьковский горсовет

Прифронтовые регионы получат около 1 миллиарда гривен для первоочередных нужд. Соответствующее распоряжение издал Кабмин, передают в министерстве развития громад и территорий. В частности, на Харьковщину направят 261,5 млн грн.

«360 млн грн для 9 областных бюджетов (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области). 576,6 млн грн для 93 бюджетов территориальных громад, расположенных на территориях активных или возможных боевых действий», — говорится в сообщении.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 40 миллионов гривен направят в областной бюджет Харьковщины, еще 221,5 миллиона гривен получат 14 громад региона: Мерефянская, Роганская, Малоданиловская, Золочевская, Оскольская, Коломацкая, Песочинская, Балаклейская, Дергачевская, Чугуевская и Шевченковская.

Он отметил, что средства пойдут на реализацию проектов, необходимых для защиты и стабильной работы громад:

  • строительство и обустройство укрытий;
  • аварийно-восстановительные работы;
  • закупку строительных материалов для восстановления поврежденных объектов;
  • ремонт сетей тепло-, водо-, газо-, электроснабжения;
  • усиление защиты объектов критической инфраструктуры и т.д.

Автор: Виктория Яковенко
