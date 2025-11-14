Харьковщина получит более 260 млн грн из госбюджета: куда пойдут деньги
Прифронтовые регионы получат около 1 миллиарда гривен для первоочередных нужд. Соответствующее распоряжение издал Кабмин, передают в министерстве развития громад и территорий. В частности, на Харьковщину направят 261,5 млн грн.
«360 млн грн для 9 областных бюджетов (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области). 576,6 млн грн для 93 бюджетов территориальных громад, расположенных на территориях активных или возможных боевых действий», — говорится в сообщении.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 40 миллионов гривен направят в областной бюджет Харьковщины, еще 221,5 миллиона гривен получат 14 громад региона: Мерефянская, Роганская, Малоданиловская, Золочевская, Оскольская, Коломацкая, Песочинская, Балаклейская, Дергачевская, Чугуевская и Шевченковская.
Он отметил, что средства пойдут на реализацию проектов, необходимых для защиты и стабильной работы громад:
- строительство и обустройство укрытий;
- аварийно-восстановительные работы;
- закупку строительных материалов для восстановления поврежденных объектов;
- ремонт сетей тепло-, водо-, газо-, электроснабжения;
- усиление защиты объектов критической инфраструктуры и т.д.
Читайте также: Восстановление поврежденного дома на Салтовке: что уже сделали (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, громады, Олег Синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьковщина получит более 260 млн грн из госбюджета: куда пойдут деньги», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 16:15;