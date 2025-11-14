Восстановление поврежденного дома на Салтовке: что уже сделали (фото)

В Салтовском районе продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего во время вражеских обстрелов в марте 2022 года, сообщили в Харьковском горсовете.

Как рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, значительную часть работ уже сделали.

В частности, в доме утеплили технический этаж и подвал, восстановили остекление в квартирах и местах общего пользования.

«Также специалисты отремонтировали кровлю, отстроили лестничные марши и плиты перекрытия, усилили держательные конструкции и полностью обновили фасад — его утеплили и покрасили. Прилегающую территорию также привели в порядок: положили тротуарную плитку и заасфальтировали проезд», — добавили в мэрии.

Специалисты заменяют поврежденные инженерные сети. Параллельно демонтируют старые лифты и устанавливают новые кабины, ремонтируют входные группы.

Напомним, накануне в Харьковском горсовете информировали, что идет восстановление поврежденного дома по улице Бучмы.