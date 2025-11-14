Live

Восстановление поврежденного дома на Салтовке: что уже сделали (фото)

Общество 12:06   14.11.2025
Виктория Яковенко
Восстановление поврежденного дома на Салтовке: что уже сделали (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Салтовском районе продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего во время вражеских обстрелов в марте 2022 года, сообщили в Харьковском горсовете.

Как рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, значительную часть работ уже сделали.

В частности, в доме утеплили технический этаж и подвал, восстановили остекление в квартирах и местах общего пользования.

восстановление дома на Салтовке
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Салтовке
Фото: Харьковский горсовет

«Также специалисты отремонтировали кровлю, отстроили лестничные марши и плиты перекрытия, усилили держательные конструкции и полностью обновили фасад — его утеплили и покрасили. Прилегающую территорию также привели в порядок: положили тротуарную плитку и заасфальтировали проезд», — добавили в мэрии.

Специалисты заменяют поврежденные инженерные сети. Параллельно демонтируют старые лифты и устанавливают новые кабины, ремонтируют входные группы.

восстановление дома на Салтовке
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Салтовке
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Салтовке
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, накануне в Харьковском горсовете информировали, что идет восстановление поврежденного дома по улице Бучмы.

Читайте также: Нового жилья на 8,7 млрд грн купили владельцы разбитых домов на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
14.11.2025, 11:10
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
14.11.2025, 07:21
Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график
Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график
14.11.2025, 08:47
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
14.11.2025, 07:45
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
14.11.2025, 12:48

Новости по теме:

13.11.2025
Восстановление в Харькове: на каком этапе капремонт дома на улице Бучмы 📷
08.11.2025
Ситуация в энергетике области сложная: в Харькове провели заседание штаба
07.11.2025
Как получить деньги на ремонт жилья после обстрела, если оно не приватизовано
07.11.2025
єВідновлення: в каких случаях чаще всего отказывают в компенсации харьковчанам
05.11.2025
Где покупают дома и квартиры вместо разрушенного жилья на Харьковщине (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Восстановление поврежденного дома на Салтовке: что уже сделали (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 12:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего во время вражеских обстрелов в марте 2022 года, сообщили в Харьковском горсовете.".