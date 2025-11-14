Відновлення пошкодженого будинку на Салтівці: що вже зроблено (фото)
У Салтівському районі триває відновлення багатоквартирного будинку, який постраждав під час ворожих обстрілів у березні 2022 року, повідомили у Харківській міськраді.
Як розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, значну частину робіт уже виконали.
Зокрема, в будинку утеплили технічний поверх і підвал, відновили скління у квартирах та місцях загального користування.
«Також фахівці відремонтували покрівлю, відбудували сходові марші та плити перекриття, посилили тримальні конструкції та повністю оновили фасад – його утеплили і пофарбували. Прилеглу територію також впорядкували: поклали тротуарну плитку та заасфальтували проїзд», – додали у мерії.
Наразі фахівці замінюють пошкоджені інженерні мережі. Паралельно вони демонтують старі ліфти та встановлюють нові кабіни, ремонтують вхідні групи.
Нагадаємо, напередодні у Харківській міськраді інформували, що триває відновлення пошкодженого будинку на вулиці Бучми.
