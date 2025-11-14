Live

Відновлення пошкодженого будинку на Салтівці: що вже зроблено (фото)

Суспільство 12:06   14.11.2025
Вікторія Яковенко
Відновлення пошкодженого будинку на Салтівці: що вже зроблено (фото) Фото: Харківська міськрада

У Салтівському районі триває відновлення багатоквартирного будинку, який постраждав під час ворожих обстрілів у березні 2022 року, повідомили у Харківській міськраді.

Як розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, значну частину робіт уже виконали.

Зокрема, в будинку утеплили технічний поверх і підвал, відновили скління у квартирах та місцях загального користування.

восстановление дома на Салтовке
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Салтовке
Фото: Харківська міськрада

«Також фахівці відремонтували покрівлю, відбудували сходові марші та плити перекриття, посилили тримальні конструкції та повністю оновили фасад – його утеплили і пофарбували. Прилеглу територію також впорядкували: поклали тротуарну плитку та заасфальтували проїзд», – додали у мерії.

Наразі фахівці замінюють пошкоджені інженерні мережі. Паралельно вони демонтують старі ліфти та встановлюють нові кабіни, ремонтують вхідні групи.

восстановление дома на Салтовке
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Салтовке
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Салтовке
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, напередодні у Харківській міськраді інформували, що триває відновлення пошкодженого будинку на вулиці Бучми.

Читайте також: Нового житла на 8,7 млрд грн придбали власники зруйнованих домів на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Синоптики попередили про небезпечну погоду в Харкові та області в суботу
Синоптики попередили про небезпечну погоду в Харкові та області в суботу
14.11.2025, 12:48
Росіяни заявили про окупацію Синельникового – що говорять в ISW
Росіяни заявили про окупацію Синельникового – що говорять в ISW
14.11.2025, 10:25
Через бойові дії частина мешканців громади під Харковом – без газу
Через бойові дії частина мешканців громади під Харковом – без газу
14.11.2025, 10:00
За тиждень у Харкові більше тисячі хворих на грип та ГРВІ
За тиждень у Харкові більше тисячі хворих на грип та ГРВІ
14.11.2025, 10:53
РФ обстріляла газовиків, які їхали відновлювати пошкоджений газовод
РФ обстріляла газовиків, які їхали відновлювати пошкоджений газовод
14.11.2025, 11:16
Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв, почалася пожежа
Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв, почалася пожежа
14.11.2025, 09:41

Новини за темою:

13.11.2025
Відновлення у Харкові: на якому етапі капремонт будинку на вулиці Бучми 📷
08.11.2025
Ситуація в енергетиці області складна: в Харкові провели засідання штабу
07.11.2025
Як отримати гроші на ремонт житла після обстрілу, якщо воно не приватизоване
07.11.2025
єВідновлення: в яких випадках найчастіше відмовляють у компенсації харків’янам
05.11.2025
Де купують будинки і квартири замість зруйнованого житла на Харківщині (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Відновлення пошкодженого будинку на Салтівці: що вже зроблено (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 12:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі триває відновлення багатоквартирного будинку, який постраждав під час ворожих обстрілів у березні 2022 року, повідомили у Харківській міськраді.".