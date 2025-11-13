Відновлення у Харкові: на якому етапі капремонт будинку на вулиці Бучми 📷
У будинку на вулиці Бучми, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, триває капремонт, повідомили у Харківській міськраді.
«В одному з під’їздів фахівці вже демонтували аварійні конструкції для подальшого відновлення. На даху будівельники залили нову стяжку, після чого почали підготовчі роботи до облаштування покриття загальною площею понад 1,2 тис. кв. м», – розповіли у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
У будинку монтують нові металопластикові вікна, відновлюють відкоси та штукатурять стіни в місцях загального користування.
Нагадаємо, раніше у міськраді повідомляли, що триває відновлення пошкодженої багатоповерхівки на вулиці Леся Сердюка. У мерії нагадали, що у будинку було пошкоджено покрівлю та фасад, зруйновано стіни, перегородки, інженерні мережі та вхідні групи, вибито вікна.
