На якому етапі відновлення постраждалого будинку на Північній Салтівці (фото)

Суспільство 15:18   22.10.2025
Вікторія Яковенко
На якому етапі відновлення постраждалого будинку на Північній Салтівці (фото) Фото: Харківська міськрада

На вулиці Леся Сердюка триває відновлення пошкодженої багатоповерхівки.

У Харківській міськраді нагадали, що у будинку було пошкоджено покрівлю та фасад, зруйновано стіни, перегородки, інженерні мережі та вхідні групи, вибито вікна.

«Зараз там проводять капремонт 1,8 тис. кв. м даху, утеплюють і фарбують 7 тис. кв. м фасаду. Також фахівці утеплюють техповерх, демонтують балконні плити та міняють систему опалення», – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

У квартирах і місцях загального користування будівельники шпаклюють стіни та проводять заміну пошкодженого скління. У мерії додали, що в планах – ремонт вхідних груп, встановлення пандусів, відновлення інженерних мереж і благоустрій прибудинкової території.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді показали як відновлюють будинок на вулиці Наталії Ужвій.

Читайте також: Рух на Коцарський обмежили після атаки, слідство займеться дитсадком – мер

Автор: Вікторія Яковенко
