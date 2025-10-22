На якому етапі відновлення постраждалого будинку на Північній Салтівці (фото)
На вулиці Леся Сердюка триває відновлення пошкодженої багатоповерхівки.
У Харківській міськраді нагадали, що у будинку було пошкоджено покрівлю та фасад, зруйновано стіни, перегородки, інженерні мережі та вхідні групи, вибито вікна.
«Зараз там проводять капремонт 1,8 тис. кв. м даху, утеплюють і фарбують 7 тис. кв. м фасаду. Також фахівці утеплюють техповерх, демонтують балконні плити та міняють систему опалення», – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
У квартирах і місцях загального користування будівельники шпаклюють стіни та проводять заміну пошкодженого скління. У мерії додали, що в планах – ремонт вхідних груп, встановлення пандусів, відновлення інженерних мереж і благоустрій прибудинкової території.
Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді показали як відновлюють будинок на вулиці Наталії Ужвій.
