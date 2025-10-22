На каком этапе восстановление пострадавшего дома на Северной Салтовке (фото)

На улице Леся Сердюка идет восстановление поврежденной многоэтажки.

В Харьковском горсовете напомнили, что в доме была повреждена кровля и фасад, разрушены стены, перегородки, инженерные сети и входные группы, выбиты окна.

«Сейчас там производят капремонт 1,8 тыс. кв. м крыши, утепляют и окрашивают 7 тыс. кв. м фасада. Также специалисты утепляют техэтаж, демонтируют балконные плиты и меняют систему отопления», — отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

В квартирах и местах общего пользования строители шпаклюют стены и производят замену поврежденного остекления. В мэрии добавили, что в планах – ремонт входных групп, установка пандусов, восстановление инженерных сетей и благоустройство придомовой территории.

