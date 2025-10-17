Как восстанавливают дом на Ужвий в Харькове, показали в горсовете (фото)
В многоквартирном жилом доме на улице Натальи Ужвий в Харькове продолжаются ремонтные работы.
Специалисты уже восстановили 1,2 тысячи квадратных метров кровли, установили новые окна в квартирах и местах общего пользования, а также заменили инженерные сети в подвале и техническом помещении, сообщили в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции городского совета.
В двух подъездах строители уже полностью восстановили разрушенные конструкции. Сейчас работы завершают в третьем подъезде. Также утеплили и покрасили 70% фасада, а техэтаж и подвал — полностью. Благодаря этому дом станет более энергосберегающим.
Параллельно продолжаются работы по покраске мест общего пользования и замене инженерных сетей в квартирах. Впоследствии в доме должны установить новые лифты и отремонтировать входные группы.
Читайте также: Харьков преображается: как выглядят почти отстроенные после прилетов дома 📷
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление домов, новости Харькова, північна салтівка, северная салтовка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как восстанавливают дом на Ужвий в Харькове, показали в горсовете (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 19:09;