Как восстанавливают дом на Ужвий в Харькове, показали в горсовете (фото)

Общество 19:09   17.10.2025
Елена Нагорная
Как восстанавливают дом на Ужвий в Харькове, показали в горсовете (фото) Фото: Харьковский горсовет

В многоквартирном жилом доме на улице Натальи Ужвий в Харькове продолжаются ремонтные работы.

Специалисты уже восстановили 1,2 тысячи квадратных метров кровли, установили новые окна в квартирах и местах общего пользования, а также заменили инженерные сети в подвале и техническом помещении, сообщили в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции городского совета.

В двух подъездах строители уже полностью восстановили разрушенные конструкции. Сейчас работы завершают в третьем подъезде. Также утеплили и покрасили 70% фасада, а техэтаж и подвал — полностью. Благодаря этому дом станет более энергосберегающим.

Параллельно продолжаются работы по покраске мест общего пользования и замене инженерных сетей в квартирах. Впоследствии в доме должны установить новые лифты и отремонтировать входные группы.

Восстановление дома на улице Ужвий в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома на улице Ужвий в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома на улице Ужвий в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома на улице Ужвий в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома на улице Ужвий в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома на улице Ужвий в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Автор: Елена Нагорная
