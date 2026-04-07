Ремонт и восстановление многоэтажек Харькова: что уже сделали (фото)
О проведенных работах в многоэтажках Харькова рассказали в пресс-службе мэрии.
В горсовете сообщили, что с начала года сотрудники КП «Харьковжилстрой» отремонтировали 28 лестничных маршей в Слободском и Индустриальном районах.
«Также коммунальщики закрыли после обстрелов контуры более 430 зданий общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров», – добавили в сообщении.
Напомним, ранее в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов ответил, может ли подготовка к следующему отопительному сезону оказаться под угрозой срыва. Вопрос актуален после заявления президента Владимира Зеленского. Ранее он сказал: если Украина не получит от европейских партнеров кредитные средства, с подготовкой к холодам могут быть проблемы. Терехов в свою очередь успокоил: в Харькове к отопительному сезону готовятся беспрерывно, понимая манию россиян бить по энергообъектам.
Читайте также: На девять лет «сядет» наркокурьер из Харькова – чем он торговал
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 11:48;