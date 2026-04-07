Ремонт та відновлення багатоповерхівок Харкова: що вже зробили (фото)

Про проведені роботи в багатоповерхівках Харкова розповіли у пресслужбі мерії.

У міськраді повідомили, що з початку року співробітники КП «Харківжитлобуд» відремонтували 28 сходових маршів у Слобідському та Індустріальному районах.

“Також комунальники закрили після обстрілів контури понад 430 будівель загальною площею більше 4,5 тисяч квадратних метрів“, – додали в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в етері нацмарафону мер Ігор Терехов відповів, чи може підготовка до наступного опалювального сезону опинитися під загрозою зриву. Питання актуальне після заяви президента Володимира Зеленського. Раніше він сказав: якщо Україна не отримає від європейських партнерів кредитних коштів, з підготовкою до холодів можуть бути проблеми. Терехов у свою чергу заспокоїв: у Харкові до опалювального сезону готуються безперервно, розуміючи манію росіян бити по енергооб’єктах.