Ремонт та відновлення багатоповерхівок Харкова: що вже зробили (фото)
Про проведені роботи в багатоповерхівках Харкова розповіли у пресслужбі мерії.
У міськраді повідомили, що з початку року співробітники КП «Харківжитлобуд» відремонтували 28 сходових маршів у Слобідському та Індустріальному районах.
“Також комунальники закрили після обстрілів контури понад 430 будівель загальною площею більше 4,5 тисяч квадратних метрів“, – додали в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в етері нацмарафону мер Ігор Терехов відповів, чи може підготовка до наступного опалювального сезону опинитися під загрозою зриву. Питання актуальне після заяви президента Володимира Зеленського. Раніше він сказав: якщо Україна не отримає від європейських партнерів кредитних коштів, з підготовкою до холодів можуть бути проблеми. Терехов у свою чергу заспокоїв: у Харкові до опалювального сезону готуються безперервно, розуміючи манію росіян бити по енергооб’єктах.
Читайте також: На дев’ять років «сяде» наркокур’єр із Харкова – чим він торгував
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 11:48;