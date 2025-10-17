Live
Як відновлюють будинок на Ужвій у Харкові, показали в міськраді (фото)

Суспільство 19:09   17.10.2025
Олена Нагорна
Фото: Харківська міськрада

У багатоквартирному житловому будинку на вулиці Наталії Ужвій у Харкові тривають ремонтні роботи.

Фахівці вже відновили 1,2 тисячі квадратних метрів покрівлі, встановили нові вікна у квартирах і місцях загального користування, а також замінили інженерні мережі у підвалі та технічному приміщенні, повідомили у департаменті благоустрою, відновлення та реконструкції міської ради.

У двох підʼїздах будівельники вже повністю відновили зруйновані конструкції. Зараз роботи завершують у третьому підʼїзді. Також утеплили та пофарбували 70% фасаду, а техповерх і підвал – повністю. Завдяки цьому будинок стане більш енергоощадним.

Паралельно тривають роботи з фарбування місць загального користування та заміни інженерних мереж у квартирах. Згодом у будинку мають встановити нові ліфти та відремонтувати вхідні групи.

Відновлення будинку на вулиці Ужвій у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Відновлення будинку на вулиці Ужвій у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Відновлення будинку на вулиці Ужвій у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Відновлення будинку на вулиці Ужвій у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Відновлення будинку на вулиці Ужвій у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Відновлення будинку на вулиці Ужвій у Харкові
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Харків перетворюється: як виглядають майже відбудовані після прильотів будинки 📷

Олена Нагорна
