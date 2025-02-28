Харків гарнішає: як виглядають майже відновлені після “прильотів” будинки 📷

Дві сотні пошкоджених внаслідок обстрілів будинків планують відновити цьогоріч, інформував у лютому мер м. Харків Ігор Терехов. У пресслужбі департаменту житлово-комунального господарства розповіли МГ «Об’єктив» про перебіг робіт у шести будинках, які розраховують здати цього року та зміни у зовнішньому вигляді яких нині найбільш помітні.

Будинок на вулиці Наталії Ужвій, 60

Будинок на вулиці Наталії Ужвій, 60, що на краю Північної Салтівки, внаслідок бойових дій отримав значні пошкодження. Зараз відбудована та свіжопофарбована ​​будівля сильно контрастує з розбитими спорудами поруч. Тепер “шістдесятий” – чи не єдиний цілий в околицях житловий будинок.

Згідно з даними порталу DREAM, внаслідок влучань ворожих боєприпасів були зруйновані зовнішні тримальні стіни, вікна, двері та покрівля. Капітальний ремонт розпочався у березні 2024 року. Загальний орієнтовний бюджет проєкту становить понад 229 мільйонів гривень, із них підтверджені джерела фінансування такі: 159,4 мільйона – це кошти державного бюджету, а 1,1 мільйона – місцевого.

Як розповіли МГ «Об’єктив» у департаменті ЖКГ міськради, робітники вже повністю відновили фасад з утепленням, покрівлю, зруйновані конструкції, скління, замінили зовнішні двері, встановили нові ліфти. Триває відновлення внутрішніх комунікацій (опалення готове більш як на 70%, мережі електропостачання на 90%, водопостачання та каналізація – на 50%). Залишилося лише привести до ладу вхідні групи. Договір із підрядником укладений до кінця 2025 року, але роботи можуть завершити раніше.

Будинок по вулиці Метробудівників, 6

Будинок по вулиці Метробудівників, 6, це також Північна Салтівка, був пошкоджений 1 березня 2022 року внаслідок влучання снаряда та вибухової хвилі. Були зруйновані зовнішні стінові панелі, частина з них відхилилася від вертикального положення, пошкоджень зазнали плити перекриття, вікна та фасад.

Капітальний ремонт будівлі, згідно з даними сайту DREAM, коштує орієнтовно 79,5 мільйона гривень, з них підтверджені 62,5 мільйона (61,9 мільйона з державного бюджету та 642 тисячі з місцевого). Роботи розпочалися у червні 2024 року.

Підрядник також має закінчити капремонт до 31 грудня 2025 року, але це може статися і раніше, розповіли у департаменті ЖКГ міськради. Усі пошкоджені конструкції будинку (стіни, плити перекриття та перегородки) вже відновлені. Приведено до ладу 70% фасаду з утепленням. Також відновлено покрівля та скління, замінено вхідні двері. Наразі фахівці займаються пошкодженими мережами, зокрема освітленням у місцях загального користування – у під’їздах та підвалі, оздоблювальними роботами. Коли погодні умови сприятимуть, робітникам залишиться доробити фасад та відремонтувати вхідні групи.

Будинок на вулиці Соборності України, 228-А

Внаслідок ракетного обстрілу з боку РФ, вибуху та пожежі 31 березня 2022 року зазнав руйнувань ще один будинок на Північній Салтівці – по вулиці Соборності України, 228-А.

На порталі DREAM значиться, що пошкоджень зазнали зовнішні та внутрішні стіни першої секції на 11-му, 12-му та 13-му поверхах, балкони, котельня на даху, віконні й дверні блоки, внутрішні мережі водопостачання, каналізації, опалення та електропостачання. Проєкт реалізується з березня 2024 року. Загальний орієнтовний кошторис – майже 27 мільйонів гривень, з них підтверджені 25,2 мільйона (24,8 мільйона – гроші з держбюджету, 454 тисячі – з місцевого).

Як повідомили у департаменті ЖКГ міськради, вже готовий фасад будинку з утепленням, відновлено приміщення котельні, скління, пошкоджені конструкції (стіни, перегородки, плити перекриття) та відливи. У планах – відновлення покрівлі та ремонт місць загального користування.

Будинок по вулиці Бучми, 28/64

16 березня 2022 року внаслідок влучання снаряда та вибухової хвилі зазнала руйнувань дев’ятиповерхівка по вулиці Бучми 28/64, 1972 року будівництва. Сталася пожежа, були частково пошкоджені зовнішні тримальні стіни, покрівля, внутрішні стіни та інженерні мережі.

Проєкт реалізовується від лютого 2024 року, інформує DREAM. Орієнтовний бюджет – 245,6 мільйона гривень, з них підтверджений 101 мільйон (100,2 мільйона – кошти держбюджету та 710 тисяч – місцевого).

За даними департаменту ЖКГ міськради, договір з підрядником укладений до 31 грудня 2025 року. Він вже повністю відновив покрівлю, сходові марші, плити перекриття, на 50% відновив фасад з утепленням, на 90% посилив тримальні конструкції, вікна, на 80% виконав скління балконів. Частково відновлені комунікації (опалення, електро – та водопостачання). Наразі тривають відновлення опалення (вже виконано на 80%), а також демонтажні роботи в місцях загального користування, зокрема очищення стін від старої штукатурки.

Будинок по вулиці Академіка Богомольця, 3

Руйнування будинку по вулиці Академіка Богомольця, 3, що в Новобаварському районі, відбулося 4 квітня 2024 року “внаслідок ракетних обстрілів з боку РФ”.

Пошкоджень зазнали зовнішні та внутрішні стіни, перегородки, плити перекриття, покрівля, балкони, двері та скління віконних отворів та рам, йдеться на порталі DREAM. Проєкт реалізують від липня 2024 року. Орієнтовний бюджет капремонту – 20 мільйонів гривень, з них підтверджені лише 466,5 тисячі з місцевого бюджету.

У будинку вже відновили всі зруйновані конструкції (плити перекриття, стіни, перегородки, техповерх) та скління, розповіли у департаменті ЖКГ міськради. Покрівля зроблена частково – виконана стяжка. За сприятливих погодних умов роботи на даху продовжаться, а також буде відновлений фасад.

Будинок по проспекту Незалежності, 1

Вранці 2 січня 2024 року збройні сили РФ завдали масованого ракетного удару по цивільних обʼєктах у центрі Харкова. Три влучання зафіксували в Шевченківському районі. Серед інших зазнав пошкоджень будинок по вулиці Незалежності, 1, що є пам’яткою архітектури.

На порталі DREAM інформації щодо відновлення дому немає. Згідно з даними на ProZorro, перший договір щодо реставраційного ремонту на 16 мільйонів гривень був укладений у вересні 2024 року, а останні зміни до нього були внесені наприкінці січня. Джерело фінансування – міський бюджет.

За даними департаменту ЖКГ міськради, підрядник вже повністю відновив пошкоджений конструктив будівлі, покрівлю та скління. Ще запланований ремонт під’їзду, відновлення пошкодженого сходового маршу, ліфтової кабіни з усім обладнанням, машинного приміщення та фасаду.