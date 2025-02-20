“Це не дуже багато”: скільки цьогоріч відновлять будинків, розповів Терехов

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов повідомив про темпи відновлення Харкова, а також – основні плани на цей рік.

“У нас створені аварійні бригади, які приїжджають до місця «прильоту» одразу після того, як це можливо, і відновлюємо, відбудовуємо, закриваємо контури, ремонтуємо дахи, відновлюємо мережі, і це дуже-дуже важливо. Що стосується відбудови і відновлення, то так, дійсно, ми не припиняємо роботи. Що стосується обсягу фінансування, то ви розумієте, що сьогодні, коли ми підрахували збитки, то щоб відбудувати все, потрібно 10 мільярдів євро”, – повідомив Терехов.

За його словами, така сума – непіднімна для будь-якої країни, тим паче – для міста. Тому за власні фінанси відновити всі руйнування внаслідок обстрілів РФ не вдасться.

“Залучаємо кошти іноземні. Це – міжнародні фінансові установи, це – агентство ООН і інші фонди, які дуже допомагають нам, за що ми дуже-дуже вдячні. Крім цього, уряд виділяє певні кошти для відбудови. Так, коштів не вистачає, бо руйнації величезні, але ми не припиняємо роботу”, – зазначив мер.

Цьогоріч планують відбудувати 200 пошкоджених будинків.

“Це не дуже багато, але це наші можливості і це концентрація бюджету всіх рівень”, – констатував міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”