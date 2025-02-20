“Це не дуже багато”: скільки цьогоріч відновлять будинків, розповів Терехов
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов повідомив про темпи відновлення Харкова, а також – основні плани на цей рік.
“У нас створені аварійні бригади, які приїжджають до місця «прильоту» одразу після того, як це можливо, і відновлюємо, відбудовуємо, закриваємо контури, ремонтуємо дахи, відновлюємо мережі, і це дуже-дуже важливо. Що стосується відбудови і відновлення, то так, дійсно, ми не припиняємо роботи. Що стосується обсягу фінансування, то ви розумієте, що сьогодні, коли ми підрахували збитки, то щоб відбудувати все, потрібно 10 мільярдів євро”, – повідомив Терехов.
За його словами, така сума – непіднімна для будь-якої країни, тим паче – для міста. Тому за власні фінанси відновити всі руйнування внаслідок обстрілів РФ не вдасться.
“Залучаємо кошти іноземні. Це – міжнародні фінансові установи, це – агентство ООН і інші фонди, які дуже допомагають нам, за що ми дуже-дуже вдячні. Крім цього, уряд виділяє певні кошти для відбудови. Так, коштів не вистачає, бо руйнації величезні, але ми не припиняємо роботу”, – зазначив мер.
Цьогоріч планують відбудувати 200 пошкоджених будинків.
“Це не дуже багато, але це наші можливості і це концентрація бюджету всіх рівень”, – констатував міський голова.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 10:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов повідомив про темпи відновлення Харкова, а також – основні плани на цей рік.".