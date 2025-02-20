«Это не очень много»: сколько в этом году восстановят домов, рассказал Терехов
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов сообщил о темпах восстановления Харькова, а также основных планах на этот год.
«У нас созданы аварийные бригады, которые приезжают на место «прилета» сразу после того, как это возможно, и восстанавливаем, отстраиваем, закрываем контуры, ремонтируем крыши, восстанавливаем сети, и это очень важно. Что касается отстройки и восстановления, то да, действительно, мы не прекращаем работу. Что касается объема финансирования, то вы понимаете, что сегодня, когда мы подсчитали убытки, то, чтобы отстроить все, нужно 10 миллиардов евро», – сообщил Терехов.
По его словам, такая сумма – неподъемная для любой страны, а тем более города. Поэтому за собственные финансы восстановить все разрушения вследствие обстрелов РФ не удастся.
«Привлекаем денежные средства иностранные. Это – международные финансовые учреждения, это – агентство ООН и другие фонды, которые очень помогают нам, за что мы очень благодарны. Кроме того, правительство выделяет определенные средства для восстановления. Да, средств не хватает, потому что разрушения огромны, но мы не прекращаем работу», – отметил мэр.
В этом году планируют отстроить 200 пострадавших домов.
«Это не очень много, но это наши возможности и это концентрация бюджета всех уровень», – констатировал городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 10:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов сообщил о темпах восстановления Харькова, а также основных планах на этот год.".