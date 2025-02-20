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Смертельный пожар в Салтовском районе: загорелись вещи в подвале – ГСЧС

Происшествия 08:16   20.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Смертельный пожар в Салтовском районе: загорелись вещи в подвале – ГСЧС

В течение суток на Харьковщине возникло 17 пожаров, пять из них – из-за российских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Одно из возгораний произошло накануне в 20:49 на Юбилейном проспекте в Салтовском районе.

«В подвальном помещении горела одежда на теле и деревянная лавка площадью 3 м кв. В ее очаге пожарные обнаружили тело человека. Причина возгорания – устанавливается», – отметили в ГСЧС.

Также спасатели рассказали о результатах обстрелов Купянщины.

«В течение дня вражеская авиация наносила удары по частному сектору г. Купянск. В результате обстрела произошло разрушение жилого дома, с последующим возгоранием деревянных конструкций. Площадь пожара составила 10 кв. Повреждены рядом расположенные жилые дома. Из-под завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины 1965 г.р. По другому адресу горела хозяйственная постройка на площади 50 м кв. Пострадавших нет. Пожар был оперативно ликвидирован», – уточнили спасатели.

Кроме того, накануне пожарные обследовали место «прилета» в Слободском районе Харькова. Там из-за удара повреждено предприятие и авто, обошлось без пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине возникло 17 пожаров, пять из них – из-за российских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".