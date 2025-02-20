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Смертельна пожежа у Салтівському районі: спалахнули речі в підвалі – ДСНС

Події 08:16   20.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Смертельна пожежа у Салтівському районі: спалахнули речі в підвалі – ДСНС

Протягом доби на Харківщині виникло 17 пожеж, п’ять із них – через російські обстріли, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Одне із загорянь сталося напередодні о 20:49 на Ювілейному проспекті в Салтівському районі.

“У підвальному приміщенні горів одяг на тілі та дерев’яна лавка площею 3 м кв. В її осередку вогнеборці виявили тіло людини. Причина загоряння — встановлюється”, – зазначили у ДСНС.

Також рятувальники розповіли про результати обстрілів Куп’янщини.

Протягом дня ворожа авіація завдавала ударів по приватному сектору м. Куп’янськ. В результаті обстрілу сталася руйнація житлового будинку, з послідуючим займанням дерев’яних конструкцій. Площа пожежі склала 10 м кв. Пошкоджено поруч розташовані житлові будинки. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1965 р.н. За іншою адресою горіла господарча споруда на площі 50 м кв. Постраждалих немає. Пожежі були оперативно ліквідовані“, – уточнили рятувальники.

Крім того, напередодні пожежники обстежили місце “прильоту” у Слобідському районі Харкова. Там через удар пошкоджено підприємство та авто, обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Терор Куп’янщини продовжується: двоє чоловіків загинули, п’ятеро постраждалих (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 08:16;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині виникло 17 пожеж, п’ять із них – через російські обстріли, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".