Смертельна пожежа у Салтівському районі: спалахнули речі в підвалі – ДСНС
Протягом доби на Харківщині виникло 17 пожеж, п’ять із них – через російські обстріли, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Одне із загорянь сталося напередодні о 20:49 на Ювілейному проспекті в Салтівському районі.
“У підвальному приміщенні горів одяг на тілі та дерев’яна лавка площею 3 м кв. В її осередку вогнеборці виявили тіло людини. Причина загоряння — встановлюється”, – зазначили у ДСНС.
Також рятувальники розповіли про результати обстрілів Куп’янщини.
“Протягом дня ворожа авіація завдавала ударів по приватному сектору м. Куп’янськ. В результаті обстрілу сталася руйнація житлового будинку, з послідуючим займанням дерев’яних конструкцій. Площа пожежі склала 10 м кв. Пошкоджено поруч розташовані житлові будинки. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1965 р.н. За іншою адресою горіла господарча споруда на площі 50 м кв. Постраждалих немає. Пожежі були оперативно ліквідовані“, – уточнили рятувальники.
Крім того, напередодні пожежники обстежили місце “прильоту” у Слобідському районі Харкова. Там через удар пошкоджено підприємство та авто, обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 08:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині виникло 17 пожеж, п’ять із них – через російські обстріли, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".