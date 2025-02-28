Харьков преображается: как выглядят почти отстроенные после прилетов дома 📷

Две сотни поврежденных в результате обстрелов домов планируют восстановить в этом году, информировал в феврале мэр г. Харьков Игорь Терехов. В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства рассказали МГ «Объектив» о ходе работ в шести домах, которые рассчитывают сдать в этом году и изменения во внешнем виде которых сейчас наиболее заметны.

Дом по улице Натальи Ужвий, 60

Дом на улице Натальи Ужвий, 60, что на самом краю Северной Салтовки, в результате боевых действий получил значительные повреждения. Сейчас отстроенное и свежеокрашенное здание сильно контрастирует с разбитыми сооружениями рядом. Теперь «шестидесятый» — едва ли не единственный целый в окрестностях жилой дом.

Согласно данным портала DREAM, в результате попаданий вражеских боеприпасов были разрушены внешние несущие стены, окна, двери и кровля. Капитальный ремонт начался в марте 2024 года. Общий ориентировочный бюджет проекта составляет более 229 миллионов гривен, из них подтвержденные источники финансирования следующие: 159,4 миллиона — это средства государственного бюджета, а 1,1 миллиона — местного.

Как рассказали МГ «Объектив» в департаменте ЖКХ горсовета, рабочие уже полностью восстановили фасад с утеплением, кровлю, разрушенные конструкции, остекление, заменили наружные двери, установили новые лифты. Продолжается восстановление внутренних коммуникаций (отопление готово более чем на 70%, сети электроснабжения на 90%, водоснабжение и канализация — на 50%). Осталось лишь привести в порядок входные группы. Договор с подрядчиком заключен до конца 2025 года, но работы могут завершить раньше.

Дом по улице Метростроителей, 6

Дом по улице Метростроителей, 6, это также Северная Салтовка, был поврежден 1 марта 2022 года в результате попадания снаряда и взрывной волны. Были разрушены внешние стеновые панели, часть из них отклонилась от вертикального положения, повреждения получили плиты перекрытия, окна и фасад.

Капитальный ремонт здания, согласно данным сайта DREAM, стоит ориентировочно 79,5 миллиона гривен, из них подтверждены 62,5 миллиона (61,9 миллиона из государственного бюджета и 642 тысячи из местного). Работы начались в июне 2024 года.

Подрядчик также должен закончить капремонт до 31 декабря 2025 года, но это может произойти и раньше, рассказали в департаменте ЖКХ горсовета. Все поврежденные конструкции дома (стены, плиты перекрытия и перегородки) уже восстановлены. Приведены в порядок 70% фасада с утеплением. Также восстановлена кровля, остекление, заменены входные двери. Сейчас специалисты занимаются поврежденными сетями, в частности освещением в местах общего пользования — в подъездах и подвале, отделочными работами. Когда погодные условия будут способствовать, рабочим останется доделать фасад и отремонтировать входные группы.

Дом по улице Соборности Украины, 228-А

В результате ракетных обстрелов со стороны РФ, взрыва и пожара 31 марта 2022 года подвергся разрушениям еще один дом на Северной Салтовке — по улице Соборности Украины, 228-А.

На портале DREAM значится, что повреждения получили внешние и внутренние стены первой секции на 11-м, 12-м и 13-м этажах, балконы, котельная на крыше, оконные и дверные блоки, внутренние сети водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Проект реализуется с марта 2024 года. Общая ориентировочная смета — почти 27 миллионов гривен, из них подтверждены 25,2 миллиона (24,8 миллиона — это средства госбюджета, 454 тысячи — местного).

Как сообщили в департаменте ЖКХ горсовета, уже готов фасад дома с утеплением, восстановлены помещения котельной, остекление, поврежденные конструкции (стены, перегородки, плиты перекрытия) и отливы. В планах — восстановление кровли и ремонт мест общего пользования.

Дом по улице Бучмы, 28/64

16 марта 2022 года в результате попадания снаряда и взрывной волны была разрушена девятиэтажка по улице Бучмы 28/64, 1972 года постройки. Произошел пожар, были частично повреждены внешние несущие стены, кровля, внутренние стены и инженерные сети.

Проект реализуется с февраля 2024 года, информирует DREAM. Ориентировочный бюджет — 245,6 миллиона гривен, из них подтвержден 101 миллион (100,2 миллиона — это средства госбюджета, 710 тысяч — местного).

По данным департамента ЖКХ горсовета, договор с подрядчиком заключен до 31 декабря 2025 года. Он уже полностью восстановил кровлю, лестничные марши, плиты перекрытия, на 50% восстановил фасад с утеплением, на 90% усилил несущие конструкции, окна, на 80% выполнил остекление балконов. Частично восстановлены коммуникации (отопление, электро- и водоснабжение). Продолжается восстановление отопления (уже готово на 80%), а также демонтажные работы в местах общего пользования, в частности очистка стен от старой штукатурки.

Дом по улице Академика Богомольца, 3

Дом по улице Академика Богомольца, 3, в Новобаварском районе пострадал 4 апреля 2024 года «в результате ракетных обстрелов со стороны РФ».

Повреждения получили внешние и внутренние стены, перегородки, плиты перекрытия, кровля, балконы, двери и остекление оконных проемов и рам, сообщается на портале DREAM. Проект реализуют с июля 2024 года. Ориентировочный бюджет капремонта — 20 миллионов гривен, из них подтверждены только 466,5 тысячи из местного бюджета.

В доме уже восстановили все разрушенные конструкции (плиты перекрытия, стены, перегородки, техэтаж) и остекление, рассказали в департаменте ЖКХ горсовета. Кровля сделана частично — выполнена стяжка. При благоприятных погодных условиях работы на крыше продолжатся, также будет восстановлен фасад.

Дом по проспекту Независимости, 1

Утром 2 января 2024 года вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Три попадания зафиксировали в Шевченковском районе. Среди прочих получил повреждения дом по проспекту Независимости, 1, который является памятником архитектуры.

На портале DREAM информации о восстановлении этого дома нет. Согласно данным на ProZorro, первый договор на реставрационный ремонт на 16 миллионов гривен был заключен в сентябре 2024 года, а последние изменения в него были внесены в конце января. Источник финансирования — городской бюджет.

По данным департамента ЖКХ горсовета, подрядчик уже полностью восстановил поврежденный конструктив здания, кровлю и остекление. Еще запланирован ремонт подъезда, восстановление поврежденного лестничного марша, лифтовой кабины со всем оборудованием, машинного помещения и фасада.