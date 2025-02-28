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Харьков преображается: как выглядят почти отстроенные после прилетов дома 📷

Общество 08:10   28.02.2025
Елена Нагорная
Харьков преображается: как выглядят почти отстроенные после прилетов дома 📷

Две сотни поврежденных в результате обстрелов домов планируют восстановить в этом году, информировал в феврале мэр г. Харьков Игорь Терехов. В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства рассказали МГ «Объектив» о ходе работ в шести домах, которые рассчитывают сдать в этом году и изменения во внешнем виде которых сейчас наиболее заметны.

Дом по улице Натальи Ужвий, 60

Дом по улице Натальи Ужвий, 60

Дом на улице Натальи Ужвий, 60, что на самом краю Северной Салтовки, в результате боевых действий получил значительные повреждения. Сейчас отстроенное и свежеокрашенное здание сильно контрастирует с разбитыми сооружениями рядом. Теперь «шестидесятый» — едва ли не единственный целый в окрестностях жилой дом.

Согласно данным портала DREAM, в результате попаданий вражеских боеприпасов были разрушены внешние несущие стены, окна, двери и кровля. Капитальный ремонт начался в марте 2024 года. Общий ориентировочный бюджет проекта составляет более 229 миллионов гривен, из них подтвержденные источники финансирования следующие: 159,4 миллиона — это средства государственного бюджета, а 1,1 миллиона — местного.

Как рассказали МГ «Объектив» в департаменте ЖКХ горсовета, рабочие уже полностью восстановили фасад с утеплением, кровлю, разрушенные конструкции, остекление, заменили наружные двери, установили новые лифты. Продолжается восстановление внутренних коммуникаций (отопление готово более чем на 70%, сети электроснабжения на 90%, водоснабжение и канализация — на 50%). Осталось лишь привести в порядок входные группы. Договор с подрядчиком заключен до конца 2025 года, но работы могут завершить раньше.

Дом по улице Метростроителей, 6

Дом по улице Метростроителей, 6

Дом по улице Метростроителей, 6, это также Северная Салтовка, был поврежден 1 марта 2022 года в результате попадания снаряда и взрывной волны. Были разрушены внешние стеновые панели, часть из них отклонилась от вертикального положения, повреждения получили плиты перекрытия, окна и фасад.

Капитальный ремонт здания, согласно данным сайта DREAM, стоит ориентировочно 79,5 миллиона гривен, из них подтверждены 62,5 миллиона (61,9 миллиона из государственного бюджета и 642 тысячи из местного). Работы начались в июне 2024 года.

Подрядчик также должен закончить капремонт до 31 декабря 2025 года, но это может произойти и раньше, рассказали в департаменте ЖКХ горсовета. Все поврежденные конструкции дома (стены, плиты перекрытия и перегородки) уже восстановлены. Приведены в порядок 70% фасада с утеплением. Также восстановлена кровля, остекление, заменены входные двери. Сейчас специалисты занимаются поврежденными сетями, в частности освещением в местах общего пользования — в подъездах и подвале, отделочными работами. Когда погодные условия будут способствовать, рабочим останется доделать фасад и отремонтировать входные группы.

Дом по улице Соборности Украины, 228-А

Дом по улице Соборности Украины, 228-А

В результате ракетных обстрелов со стороны РФ, взрыва и пожара 31 марта 2022 года подвергся разрушениям еще один дом на Северной Салтовке — по улице Соборности Украины, 228-А.

На портале DREAM значится, что повреждения получили внешние и внутренние стены первой секции на 11-м, 12-м и 13-м этажах, балконы, котельная на крыше, оконные и дверные блоки, внутренние сети водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Проект реализуется с марта 2024 года. Общая ориентировочная смета — почти 27 миллионов гривен, из них подтверждены 25,2 миллиона (24,8 миллиона — это средства госбюджета, 454 тысячи — местного).

Как сообщили в департаменте ЖКХ горсовета, уже готов фасад дома с утеплением, восстановлены помещения котельной, остекление, поврежденные конструкции (стены, перегородки, плиты перекрытия) и отливы. В планах — восстановление кровли и ремонт мест общего пользования.

Дом по улице Бучмы, 28/64

Дом по улице Бучмы, 28/64

16 марта 2022 года в результате попадания снаряда и взрывной волны была разрушена девятиэтажка по улице Бучмы 28/64, 1972 года постройки. Произошел пожар, были частично повреждены внешние несущие стены, кровля, внутренние стены и инженерные сети.

Проект реализуется с февраля 2024 года, информирует DREAM. Ориентировочный бюджет — 245,6 миллиона гривен, из них подтвержден 101 миллион (100,2 миллиона — это средства госбюджета, 710 тысяч — местного).

По данным департамента ЖКХ горсовета, договор с подрядчиком заключен до 31 декабря 2025 года. Он уже полностью восстановил кровлю, лестничные марши, плиты перекрытия, на 50% восстановил фасад с утеплением, на 90% усилил несущие конструкции, окна, на 80% выполнил остекление балконов. Частично восстановлены коммуникации (отопление, электро- и водоснабжение). Продолжается восстановление отопления (уже готово на 80%), а также демонтажные работы в местах общего пользования, в частности очистка стен от старой штукатурки.

Дом по улице Академика Богомольца, 3

Дом по улице Академика Богомольца, 3

Дом по улице Академика Богомольца, 3, в Новобаварском районе пострадал 4 апреля 2024 года «в результате ракетных обстрелов со стороны РФ».

Повреждения получили внешние и внутренние стены, перегородки, плиты перекрытия, кровля, балконы, двери и остекление оконных проемов и рам, сообщается на портале DREAM. Проект реализуют с июля 2024 года. Ориентировочный бюджет капремонта — 20 миллионов гривен, из них подтверждены только 466,5 тысячи из местного бюджета.

В доме уже восстановили все разрушенные конструкции (плиты перекрытия, стены, перегородки, техэтаж) и остекление, рассказали в департаменте ЖКХ горсовета. Кровля сделана частично — выполнена стяжка. При благоприятных погодных условиях работы на крыше продолжатся, также будет восстановлен фасад.

Дом по проспекту Независимости, 1

Дом по проспекту Независимости, 1

Утром 2 января 2024 года вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Три попадания зафиксировали в Шевченковском районе. Среди прочих получил повреждения дом по проспекту Независимости, 1, который является памятником архитектуры.

На портале DREAM информации о восстановлении этого дома нет. Согласно данным на ProZorro, первый договор на реставрационный ремонт на 16 миллионов гривен был заключен в сентябре 2024 года, а последние изменения в него были внесены в конце января. Источник финансирования — городской бюджет.

По данным департамента ЖКХ горсовета, подрядчик уже полностью восстановил поврежденный конструктив здания, кровлю и остекление. Еще запланирован ремонт подъезда, восстановление поврежденного лестничного марша, лифтовой кабины со всем оборудованием, машинного помещения и фасада.

Читайте также: «Это не очень много»: сколько в этом году восстановят домов, рассказал Терехов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 08:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две сотни поврежденных в результате обстрелов домов планируют восстановить в этом году, информировал в феврале мэр г. Харьков Игорь Терехов".