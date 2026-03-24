У домі на Соборності України в Харкові відновили покрівлю: що ще треба зробити

Триває відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Соборності України в Харкові, який зазнав значних пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

Будівельники вже відновили пошкоджені конструкції та покрівлю, замінили скління та кабіну ліфта з усім обладнанням, а також облаштували прилеглу територію, повідомили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради.

Зараз ремонтують вхідні групи всіх дев’яти під’їздів – після відновлення сходів там встановлять пандуси. Паралельно фахівці працюють у квартирах: штукатурять та шпаклюють стіни.



На фасаді триває фарбування та герметизація міжпанельних швів – вже виконано близько 80% робіт.