Харківський сквер озеленюють – висадили 500 кущів невибагливої рослини

Суспільство 18:08   24.03.2026
Олена Нагорна
У Холодногірському сквері Харкова розпочали весняне озеленення.

Комунальники вже висадили на території скверу 500 кущів бірючини, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.

Ця рослина широко використовується в ландшафтному дизайні завдяки своїй невибагливості, здатності легко переносити формування крони та гарній адаптації до міських умов.

Як зазначають у Харківзеленбуді, пізніше цю алею доповнять іншими багаторічниками та квітами. Конкретних видів рослин, які планують висадити, а також терміни завершення робіт – не уточнюють.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, раніше СКП «Харківзеленбуд» розпочало роботи з озеленення Салтівського району міста.

Якщо вам цікава новина: «Харківський сквер озеленюють – висадили 500 кущів невибагливої рослини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 18:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському сквері Харкова розпочали весняне озеленення.".