Харківський сквер озеленюють – висадили 500 кущів невибагливої рослини

У Холодногірському сквері Харкова розпочали весняне озеленення.

Комунальники вже висадили на території скверу 500 кущів бірючини, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.

Ця рослина широко використовується в ландшафтному дизайні завдяки своїй невибагливості, здатності легко переносити формування крони та гарній адаптації до міських умов.

Як зазначають у Харківзеленбуді, пізніше цю алею доповнять іншими багаторічниками та квітами. Конкретних видів рослин, які планують висадити, а також терміни завершення робіт – не уточнюють.

