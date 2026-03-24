Харківський сквер озеленюють – висадили 500 кущів невибагливої рослини
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
У Холодногірському сквері Харкова розпочали весняне озеленення.
Комунальники вже висадили на території скверу 500 кущів бірючини, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.
Ця рослина широко використовується в ландшафтному дизайні завдяки своїй невибагливості, здатності легко переносити формування крони та гарній адаптації до міських умов.
Як зазначають у Харківзеленбуді, пізніше цю алею доповнять іншими багаторічниками та квітами. Конкретних видів рослин, які планують висадити, а також терміни завершення робіт – не уточнюють.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, раніше СКП «Харківзеленбуд» розпочало роботи з озеленення Салтівського району міста.
Читайте також: У Харкові зосередилися на довговічних деревах: чим озеленять навесні
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, озеленение, СКП "Харківзеленбуд";
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 18:08;