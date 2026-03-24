Харьковский сквер озеленяют — высадили 500 кустов неприхотливого растения

В Холодногорском сквере Харькова начали весеннее озеленение.

Коммунальщики уже высадили на территории сквера 500 кустов бирючины, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Это растение широко используется в ландшафтном дизайне благодаря своей неприхотливости, способности легко переносить формирование кроны и хорошей адаптации к городским условиям.

Как отмечают в Харьковзеленстрое, позже эту аллею дополнят другими многолетниками и цветами. Конкретные виды растений, которые планируют высадить, а также сроки завершения работ — не уточняют.

