Харьковский сквер озеленяют — высадили 500 кустов неприхотливого растения

Общество 18:08   24.03.2026
Елена Нагорная
В Холодногорском сквере Харькова начали весеннее озеленение.

Коммунальщики уже высадили на территории сквера 500 кустов бирючины, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Это растение широко используется в ландшафтном дизайне благодаря своей неприхотливости, способности легко переносить формирование кроны и хорошей адаптации к городским условиям.

Как отмечают в Харьковзеленстрое, позже эту аллею дополнят другими многолетниками и цветами. Конкретные виды растений, которые планируют высадить, а также сроки завершения работ — не уточняют.

Как сообщала МГ «Объектив», ранее СКП «Харьковзеленстрой» приступило к работам по озеленению Салтовского района города.

Читайте также: В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной

Популярно
Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
24.03.2026, 12:33
Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
23.03.2026, 11:57
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу, атака на электричку
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу, атака на электричку
24.03.2026, 18:25
Сегодня 24 марта 2026 года: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 марта 2026 года: какой праздник и день в истории
24.03.2026, 06:00
Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе
Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе
24.03.2026, 09:32
Пока еще тепло, но Харьковщина попала в «полоску холода» — погода на 25 марта
Пока еще тепло, но Харьковщина попала в «полоску холода» — погода на 25 марта
24.03.2026, 18:49

Новости по теме:

24.03.2026
Харьковский сквер озеленяют — высадили 500 кустов неприхотливого растения
24.03.2026
«Для них уже жизнь — статистика», — глава Дергачевщины о жителях приграничья
24.03.2026
Землю возле Журавлевского гидропарка забрали у предприятия через суд
24.03.2026
Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
23.03.2026
В Харькове от гриппа умер двухлетний ребенок


Если вам интересна новость: «Харьковский сквер озеленяют — высадили 500 кустов неприхотливого растения», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском сквере Харькова начали весеннее озеленение.".