Харьковский сквер озеленяют — высадили 500 кустов неприхотливого растения
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
В Холодногорском сквере Харькова начали весеннее озеленение.
Коммунальщики уже высадили на территории сквера 500 кустов бирючины, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
Это растение широко используется в ландшафтном дизайне благодаря своей неприхотливости, способности легко переносить формирование кроны и хорошей адаптации к городским условиям.
Как отмечают в Харьковзеленстрое, позже эту аллею дополнят другими многолетниками и цветами. Конкретные виды растений, которые планируют высадить, а также сроки завершения работ — не уточняют.
Как сообщала МГ «Объектив», ранее СКП «Харьковзеленстрой» приступило к работам по озеленению Салтовского района города.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, озеленение, СКП "Харьковзеленстрой";
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 18:08;