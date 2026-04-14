Live

В Харькове более 9,5 тысячи поврежденных жилых домов – Терехов

Суспільство 22:20   14.04.2026
Оксана Якушко
Разрушения, которые есть в Харькое, самые большие среди всех крупных городов Украины, напомнил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«В Харькове более 13 тысяч зданий повреждены или совсем разрушены. Более 9,5 тысячи – это жилые дома харьковчан. Но мы не сидим, сложа руки, – мы работаем и восстанавливаем. Кроме того, мы работаем с нашими международными партнерами, привлекаем разные международные фонды. И привлекаем все-все, чтобы поскорее восстанавливать. Чтобы люди не выезжали из города, а наоборот возвращались», – подчеркнул Терехов.

По словам городского головы, на сегодня в Харькове проживают 1 миллион 300 тысяч человек – харьковчане и немало переселенцев.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «В Харькове более 9,5 тысячи поврежденных жилых домов – Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
