В доме на Соборности Украины в Харькове восстановили кровлю: что еще сделают

Общество 20:04   24.03.2026
Елена Нагорная
В доме на Соборности Украины в Харькове восстановили кровлю: что еще сделают

Продолжается восстановление многоквартирного дома на улице Соборности Украины в Харькове, который получил значительные повреждения в результате российских обстрелов.

Строители уже восстановили поврежденные конструкции и кровлю, заменили остекление и кабину лифта со всем оборудованием, а также обустроили прилегающую территорию, сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета.

Сейчас ремонтируют входные группы всех девяти подъездов — после восстановления лестниц там установят пандусы. Параллельно специалисты работают в квартирах: штукатурят и шпаклюют стены.

На фасаде продолжаются покраска и герметизация межпанельных швов — уже выполнено около 80% работ.

