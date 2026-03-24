В доме на Соборности Украины в Харькове восстановили кровлю: что еще сделают
Фото: Харьковский горсовет
Продолжается восстановление многоквартирного дома на улице Соборности Украины в Харькове, который получил значительные повреждения в результате российских обстрелов.
Строители уже восстановили поврежденные конструкции и кровлю, заменили остекление и кабину лифта со всем оборудованием, а также обустроили прилегающую территорию, сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета.
Сейчас ремонтируют входные группы всех девяти подъездов — после восстановления лестниц там установят пандусы. Параллельно специалисты работают в квартирах: штукатурят и шпаклюют стены.
На фасаде продолжаются покраска и герметизация межпанельных швов — уже выполнено около 80% работ.
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 20:04;