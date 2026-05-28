Защита критической инфраструктуры и восстановление дорог: ХОВА о визите Кулебы

В Харьковскую область приезжал вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Осмотрели ход работ на объектах защиты критической инфраструктуры. Совместно с Агентством восстановления строим в области 86 элементов физической защиты. По темпам и объемам выполнения этого направления Плана устойчивости Харьковщина остается среди лидеров», – подчеркнул Синегубов.

Он отметил, что внимание уделяется и восстановлению дорожной инфраструктуры, в частности в прифронтовых громадах.

«Это дороги, критически важные для военной логистики, эвакуации, гуманитарных маршрутов. Благодарен правительству за решения, позволяющие быстрее проводить восстановление, без излишней бюрократии и разделения по балансодержателям. Уже есть конкретный результат — отремонтированная дорога в Барвенково», — подытожил глава ХОВА.

