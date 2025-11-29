Стало известно, сколько жителей Харькова без отопления из-за удара россиян

Более 200 тысяч абонентов остались без тепла в Харькове в результате вечерней атаки россиян.

О последствиях удара россиян сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

«В Харькове в результате ударов по критической инфраструктуре без теплоснабжения остаются более 200 тысяч абонентов. Ремонтные бригады продолжают ликвидировать последствия атак», – сообщил Алексей Кулеба.

Напомним, после 20:35 28 ноября в Харькове гремели взрывы. Горожане писали, что у них мигал свет. Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко подтвердил, что в связи с российскими ударами по энергоинфраструктуре области могут наблюдаться резкие перепады электроэнергии и призвал выключить электроприборы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании КАБ в Немышлянском районе Харькова, а мэр Игорь Терехов — что там пострадал один человек. Также известно о «прилете» в Салтовском районе, там возникли перебои в работе электротранспорта.