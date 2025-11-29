Live

Стало известно, сколько жителей Харькова без отопления из-за удара россиян

Общество 13:17   29.11.2025
Оксана Якушко
Стало известно, сколько жителей Харькова без отопления из-за удара россиян Фото: Харьковский горсовет

Более 200 тысяч абонентов остались без тепла в Харькове в результате вечерней атаки россиян.

О последствиях удара россиян сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

«В Харькове в результате ударов по критической инфраструктуре без теплоснабжения остаются более 200 тысяч абонентов. Ремонтные бригады продолжают ликвидировать последствия атак», – сообщил Алексей Кулеба.

Напомним, после 20:35 28 ноября в Харькове гремели взрывы. Горожане писали, что у них мигал свет. Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко подтвердил, что в связи с российскими ударами по энергоинфраструктуре области могут наблюдаться резкие перепады электроэнергии и призвал выключить электроприборы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании КАБ в Немышлянском районе Харькова, а мэр Игорь Терехов — что там пострадал один человек. Также известно о «прилете» в Салтовском районе, там возникли перебои в работе электротранспорта.

Читайте также: Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших
29.11.2025, 12:35
Взрывы прогремели в Харькове: были перепады электроэнергии, есть пострадавший
Взрывы прогремели в Харькове: были перепады электроэнергии, есть пострадавший
28.11.2025, 21:20
Наступление на севере, массовая драка подростков в Харькове — итоги 28 ноября
Наступление на севере, массовая драка подростков в Харькове — итоги 28 ноября
28.11.2025, 23:00
Сегодня 29 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 ноября 2025: какой праздник и день в истории
29.11.2025, 06:00
Атака на Харьков: в Салтовском районе — перебои в работе электротранспорта
Атака на Харьков: в Салтовском районе — перебои в работе электротранспорта
28.11.2025, 21:28
Стало известно, сколько жителей Харькова без отопления из-за удара россиян
Стало известно, сколько жителей Харькова без отопления из-за удара россиян
29.11.2025, 13:17

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Стало известно, сколько жителей Харькова без отопления из-за удара россиян», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2025 в 13:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 200 тысяч абонентов остались без тепла в Харькове в результате вечерней атаки россиян.".