Стало відомо, скільки мешканців Харкова без опалення через удар росіян
Понад 200 тисяч абонентів залишилися без тепла у Харкові внаслідок вечірньої атаки росіян.
Про наслідки удару росіян повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
«У Харкові внаслідок ударів по критичній інфраструктурі без теплопостачання залишаються понад 200 тисяч абонентів. Ремонтні бригади продовжують ліквідовувати наслідки атак», – повідомив Олексій Кулеба.
Нагадаємо, після 20:35 28 листопада у Харкові лунали вибухи. Містяни писали, що в них блимало світло. Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко підтвердив, що через російські удари по енергоінфраструктурі області можуть спостерігатися різкі перепади електроенергії й закликав вимкнути електроприлади. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання КАБ у Немишлянському районі Харкова, а мер Ігор Терехов – що там постраждала одна людина. Також відомо про “приліт” у Салтівському районі, там виникли перебої у роботі електротранспорту.
Читайте також: Воюють із померлими. У Харкові росіяни вдарили КАБом по цвинтарю
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Алексей Кулеба, опалення, тепло, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Стало відомо, скільки мешканців Харкова без опалення через удар росіян», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2025 в 13:17;