Стало відомо, скільки мешканців Харкова без опалення через удар росіян

Понад 200 тисяч абонентів залишилися без тепла у Харкові внаслідок вечірньої атаки росіян.

Про наслідки удару росіян повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«У Харкові внаслідок ударів по критичній інфраструктурі без теплопостачання залишаються понад 200 тисяч абонентів. Ремонтні бригади продовжують ліквідовувати наслідки атак», – повідомив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, після 20:35 28 листопада у Харкові лунали вибухи. Містяни писали, що в них блимало світло. Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко підтвердив, що через російські удари по енергоінфраструктурі області можуть спостерігатися різкі перепади електроенергії й закликав вимкнути електроприлади. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання КАБ у Немишлянському районі Харкова, а мер Ігор Терехов – що там постраждала одна людина. Також відомо про “приліт” у Салтівському районі, там виникли перебої у роботі електротранспорту.