Вибухи пролунали в Харкові: були перепади електроенергії, є постраждалий

Події 21:20   28.11.2025
Олена Нагорна
Вибухи пролунали в Харкові: були перепади електроенергії, є постраждалий

 Ввечері 28 листопада у Харкові лунали вибухи. Відомо про влучання КАБ у Немишлянському районі та одного постраждалого. Також є “приліт” у Салтівському районі.

Доповнено о 21:20. Внаслідок ворожого обстрілу у Салтівському районі пошкоджено вікна багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих не надходила.

Доповнено о 21:03. У Немишлянському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, інформує мер Ігор Терехов.

“На місці працюють усі екстрені служби та надають необхідну допомогу”, – додав міський голова.

По Немишлянському району було завдано удару КАБ, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 20:57. Метро Харкова працює, поїзди продовжують перевозити пасажирів, повідомив речник КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер.

20:49. Декілька вибухів пролунало в Харкові після 20:35. Мер Ігор Терехов закликав бути обережними.

Харків’яни повідомляють про перепади електроенергії.

Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко підтверджує, що у зв’язку з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі області можуть спостерігатися різкі перепади електроенергії.

«Будь ласка, вимкніть свої електроприлади задля збереження їхнього функціонування та власної безпеки», — закликає Задоренко.

Повітряна тривога була оголошена у Харкові ще о 18:45. О 20:29 додалася загроза застосування керованих авіабомб. Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів у напрямку Харківщини о 20:34.

Читайте також: КАБ атакували Старосалтівську громаду: чоловік загинув, дві жінки постраждали

Автор: Олена Нагорна
