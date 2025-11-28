Вибухи пролунали в Харкові: були перепади електроенергії, є постраждалий
Ввечері 28 листопада у Харкові лунали вибухи. Відомо про влучання КАБ у Немишлянському районі та одного постраждалого. Також є “приліт” у Салтівському районі.
Доповнено о 21:20. Внаслідок ворожого обстрілу у Салтівському районі пошкоджено вікна багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих не надходила.
Доповнено о 21:03. У Немишлянському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, інформує мер Ігор Терехов.
“На місці працюють усі екстрені служби та надають необхідну допомогу”, – додав міський голова.
По Немишлянському району було завдано удару КАБ, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 20:57. Метро Харкова працює, поїзди продовжують перевозити пасажирів, повідомив речник КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер.
20:49. Декілька вибухів пролунало в Харкові після 20:35. Мер Ігор Терехов закликав бути обережними.
Харків’яни повідомляють про перепади електроенергії.
Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко підтверджує, що у зв’язку з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі області можуть спостерігатися різкі перепади електроенергії.
«Будь ласка, вимкніть свої електроприлади задля збереження їхнього функціонування та власної безпеки», — закликає Задоренко.
Повітряна тривога була оголошена у Харкові ще о 18:45. О 20:29 додалася загроза застосування керованих авіабомб. Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів у напрямку Харківщини о 20:34.
Читайте також: КАБ атакували Старосалтівську громаду: чоловік загинув, дві жінки постраждали
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибухи, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибухи пролунали в Харкові: були перепади електроенергії, є постраждалий», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 21:20;