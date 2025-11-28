Взрывы прогремели в Харькове: были перепады электроэнергии, есть пострадавший

Вечером 28 ноября в Харькове раздались взрывы. Известно о попадании КАБ в Немышлянском районе и одном пострадавшем. Также есть «прилет» в Салтовском районе.

Дополнено в 21:20. В результате вражеского обстрела в Салтовском районе повреждены окна многоквартирного дома. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнено в 21:03. В Немышлянском районе в результате вражеской атаки пострадал один человек, сообщает мэр Игорь Терехов.

«На месте работают все экстренные службы и оказывают необходимую помощь», — добавил городской голова.

По Немышлянскому району был нанесен удар КАБ, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 20:57. Метро Харькова работает, поезда продолжают перевозить пассажиров, сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

20:49. Несколько взрывов прогремело в Харькове после 20:35. Мэр Игорь Терехов призвал быть осторожными.

Харьковчане сообщают о перепадах электроэнергии.

Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко подтверждает, что в связи с российскими ударами по энергетической инфраструктуре области могут наблюдаться резкие перепады электроэнергии.

«Пожалуйста, выключите свои электроприборы для сохранения их функционирования и собственной безопасности», — призывает Задоренко.

Воздушная тревога была объявлена в Харькове еще в 18:45. В 20:29 добавилась угроза применения корректируемых авиабомб. Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов в направлении Харьковщины в 20:34.