КАБ атаковали Старосалтовскую громаду: мужчина погиб, две женщины пострадали

Происшествия 18:24   28.11.2025
Елена Нагорная
Удар КАБ нанесли военные РФ по селу Шестаково Старосалтовской громады Харьковской области 28 ноября.

Один мужчина погиб, его данные уточняются. Две женщины – 61 и 52 лет – получили травмы. Их госпитализировали, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, разрушены по меньшей мере два частных дома и две хозяйственные постройки. Повреждены еще шесть домов и три хозяйственные постройки, вспыхнул пожар.

Напомним, в традиционной утренней сводке глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что за прошедшие сутки под вражеским ударом находились два населенных пункта Харьковской области. В результате обстрела в селе Мотузовка пострадали 52-летняя женщина и 12-летний мальчик. Враг выпустил на регион одну «Герань-2» и шесть БпЛА (их тип устанавливают).

Автор: Елена Нагорная
28.11.2025, 18:24

