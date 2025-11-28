КАБ атакували Старосалтівську громаду: чоловік загинув, дві жінки постраждали
Удару КАБ завдали військові РФ по селу Шестакове Старосалтівської громади Харківської області 28 листопада.
Один чоловік загинув, його дані уточнюють. Дві жінки – 61 та 52 років – отримали травми. Їх ушпиталили, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, зруйновано щонайменше два приватні будинки і дві господарчі споруди. Пошкоджені ще шість домів і три господарчі споруди, спалахнула пожежа.
Нагадаємо, у традиційному ранковому зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що протягом минулої доби під ворожим ударом були два населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Мотузівка постраждали 52-річна жінка і 12-річний хлопчик. Ворог випустив на регіон одну «герань-2» та шість БпЛА (їхній тип наразі встановлюють).
