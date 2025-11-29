Воюють із померлими. У Харкові росіяни вдарили КАБом по цвинтарю
У Харкові внаслідок авіаудару КАБом пошкоджено територію кладовища, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що 28 листопада близько 20:40 росіяни завдали авіаційного удару по Харкову.
У Салтівському районі правоохоронці зафіксували влучання КАБ по території цвинтарю: пошкоджені пам’ятники, могили, дорожнє покриття.
Прокурори та слідчі Нацполіції задокументували наслідки агресії росіян.
Нагадаємо, після 20:35 28 листопада у Харкові лунали вибухи. Містяни писали, що в них блимало світло. Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко підтвердив, що через російські удари по енергоінфраструктурі області можуть спостерігатися різкі перепади електроенергії й закликав вимкнути електроприлади. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання КАБ у Немишлянському районі Харкова, а мер Ігор Терехов – що там постраждала одна людина. Також відомо про “приліт” у Салтівському районі, там виникли перебої у роботі електротранспорту.
