Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу

Происшествия 11:55   29.11.2025
Оксана Якушко
В Харькове в результате авиаудара КАБом повреждена территория кладбища, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Следствие установило, что 28 ноября около 20:40 россияне нанесли авиационный удар по Харькову.

В Салтовском районе правоохранители зафиксировали попадание КАБ по территории кладбища: повреждены памятники, могилы, дорожное покрытие.

Прокуроры и следователи Нацполиции задокументировали последствия агрессии россиян.

Напомним, после 20:35 28 ноября в Харькове гремели взрывы. Горожане писали, что у них мигал свет. Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко подтвердил, что в связи с российскими ударами по энергоинфраструктуре области могут наблюдаться резкие перепады электроэнергии и призвал выключить электроприборы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании КАБ в Немышлянском районе Харькова, а мэр Игорь Терехов — что там пострадал один человек. Также известно о «прилете» в Салтовском районе, там возникли перебои в работе электротранспорта.

Читайте также: Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и двое пострадавших

Автор: Оксана Якушко
