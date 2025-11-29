Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
В Харькове в результате авиаудара КАБом повреждена территория кладбища, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Следствие установило, что 28 ноября около 20:40 россияне нанесли авиационный удар по Харькову.
В Салтовском районе правоохранители зафиксировали попадание КАБ по территории кладбища: повреждены памятники, могилы, дорожное покрытие.
Прокуроры и следователи Нацполиции задокументировали последствия агрессии россиян.
Напомним, после 20:35 28 ноября в Харькове гремели взрывы. Горожане писали, что у них мигал свет. Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко подтвердил, что в связи с российскими ударами по энергоинфраструктуре области могут наблюдаться резкие перепады электроэнергии и призвал выключить электроприборы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании КАБ в Немышлянском районе Харькова, а мэр Игорь Терехов — что там пострадал один человек. Также известно о «прилете» в Салтовском районе, там возникли перебои в работе электротранспорта.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, кладбище, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 29 ноября 2025 в 11:55