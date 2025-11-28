Атака на Харьков: в Салтовском районе — перебои в работе электротранспорта
Фото: Харьковский горсовет
Из-за воздушной атаки на Харьков вечером 28 ноября, по предварительной информации, в Салтовском районе наблюдаются перебои в работе городского пассажирского электротранспорта.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе горсовета.
В настоящее время организовывается работа временных автобусных маршрутов:
- ст. м. «Студенческая» — Восточная Салтовка (через ул. Валентиновскую)
- ст. м. «Академика Барабашова» — 602 микрорайон (через просп. Юбилейный)
Также продлено время работы 222-го автобусного маршрута.
Метро Харькова работает, поезда продолжают перевозить пассажиров, сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.
Напомним, после 20:35 в Харькове прогремели взрывы. Известно о попадании КАБ в Немышлянском районе и одном пострадавшем. Также есть «прилет» в Салтовском районе.
Читайте также: КАБ атаковали Старосалтовскую громаду: мужчина погиб, две женщины пострадали
