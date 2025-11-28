Атака на Харків: у Салтівському районі – перебої в роботі електротранспорту

Live

Транспорт 21:28   28.11.2025
Олена Нагорна
Через повітряну атаку на Харків увечері 28 листопада, за попередньою інформацією, у Салтівському районі спостерігаються перебої у роботі міського пасажирського електротранспорту.

Про це повідомили журналістам у пресслужбі міськради.

Нині організовується робота тимчасових автобусних маршрутів:

  • ст. м. «Студентська» – Східна Салтівка (через вул. Валентинівську)
  • ст. м. «Академіка Барабашова» – 602 мікрорайон (через просп. Ювілейний)

Також продовжено час роботи 222-го автобусного маршруту.

Метро Харкова працює, поїзди продовжують перевозити пасажирів, повідомив речник КП «Харківський метрополітен» Олексій Бітнер.

Нагадаємо, після 20:35 у Харкові пролунали вибухи. Відомо про влучання КАБ у Немишлянському районі та одного постраждалого. Також є “приліт” у Салтівському районі.

Читайте також: КАБ атакували Старосалтівську громаду: чоловік загинув, дві жінки постраждали

Автор: Олена Нагорна
