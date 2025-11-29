Новости Харькова – главное за 29 ноября: атаки на фронте
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:45
Где на фронте Харьковщины было больше боев за прошедшие сутки — Генштаб ВСУ
Больше всего – 38 раз – россияне атаковали на Лиманском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне десять раз атаковали ВСУ в Волчанске, у Синельниково, Лимана и в сторону Двуречанского и Колодезного.
На Купянском направлении вчера россияне штурмовали ВСУ 11 раз у Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали 38 раз возле Грековки, Ольговки, Твердохлебового, Шейковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышевого, Новоселовки, Коровьего Яра, Заречного, Ставков, Торского и в сторону села Красный Пруд.
Читайте также: Сегодня 29 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное за 29 ноября: атаки на фронте», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 ноября 2025 в 08:47;