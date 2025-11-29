Новости Харькова – главное за 29 ноября: атаки на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:45

Где на фронте Харьковщины было больше боев за прошедшие сутки — Генштаб ВСУ

Больше всего – 38 раз – россияне атаковали на Лиманском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне десять раз атаковали ВСУ в Волчанске, у Синельниково, Лимана и в сторону Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении вчера россияне штурмовали ВСУ 11 раз у Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 38 раз возле Грековки, Ольговки, Твердохлебового, Шейковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышевого, Новоселовки, Коровьего Яра, Заречного, Ставков, Торского и в сторону села Красный Пруд.