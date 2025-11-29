Сегодня 29 ноября 2025: какой праздник и день в истории

29 ноября 1778 года родился Григорий Квитка-Основьяненко – украинский писатель и драматург, вся жизнь которого была связана с Харьковом. В 1807-м португальская королевская семья вместе с приближенными перебралась в Бразилию. В 1830-м в Варшаве началось польское Ноябрьское восстание – против россиян. В 1947-м Генассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создании там независимых еврейского и арабского государств. В 2013-м произошло крушение самолета на севере Намибии, причиной которого считают самоубийство пилота.

Праздники и памятные даты 29 ноября

29 ноября в мире – Международный день женщин-правозащитниц и Международный день солидарности с палестинским народом.

Также сегодня: Международный день ягуара, Всемирный день муравьедов, День «Клиент не всегда прав», День электронных поздравлений.

29 ноября в истории

29 ноября 1778 года в селе Основа (сейчас — это территория одноименного района Харькова) родился Григорий Квитка-Основьяненко. Подробнее.

29 ноября 1807 года португальская королевская семья вместе с приближенными покинула страну и убежала от агрессии Наполеона за океан – в Бразилию. Подробнее.

29 ноября 1830 года в Варшаве началось Ноябрьское восстание 1830-1831 годов. Подробнее.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 181. Она предусматривала прекращение действия британского мандата в Палестине до 1 августа 1948 года и создание на этой территории независимых еврейского и арабского государств. Подробнее.

29 ноября 2004 года начальник избирательного штаба кандидата в президенты Украины Виктора Януковича Сергей Тигипко ушел в отставку — и с этой должности, и с должности главы Нацбанка Украины.

29 ноября 2013 года произошла катастрофа самолета на севере Намибии, причиной которой считают самоубийство пилота.

Потерпел крушение мозамбикский самолет «Embraer ERJ 190». В результате аварии погибли 33 человека (27 пассажиров и шесть членов экипажа). Причины катастрофы расследовали несколько лет, постепенно сообщая обществу детали. Специалисты расшифровали данные двух бортовых самописцев. Комиссия Управления расследований авиационных происшествий Намибии установила, что погодные условия были хорошими, плановый рейс проходил по графику, но спустя почти два часа полета самолет начал снижаться со скоростью более 30 м/сек. Впоследствии Управление гражданской авиации Мозамбика заявило, что в момент, когда падение началось, в кабине находился только командир экипажа – второй пилот вышел в туалет. А дверь в кабину была заперта. Окончательный отчет опубликовали 30 марта 2016 года. Из него стала известна официальная версия событий. После того как второй пилот вышел, командир закрыл дверь в кабину и вручную изменил настройки автопилота – настроил его на снижение с вертикальной скоростью 30 метров в секунду. При этом речевой самописец зафиксировал на заднем плане стук в дверь и крики второго пилота, но командир на них не отвечал. Расследователи оценили эти действия как самоубийство пилота. В качестве подтверждения этой версии приводили обстоятельства жизни пилота, которые впоследствии установила полиция Мозамбика. Ровно за год до этих трагических событий сын командира рейса 470 Эрминьо душ Сантуш Фернандеша погиб в автокатастрофе (при этом катастрофа походила на самоубийство). Дочь командира только что перенесла операцию на сердце и находилась в больнице. А с женой он переживал тяжелый развод – процесс длился более десяти лет.

Церковный праздник 29 ноября

29 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память мученика Парамона и с ним 370 мучеников. Подробнее.

Народные приметы

Если 29 ноября идет снег, то скоро начнутся сильные метели.

Если в этот день сильный ветер, то зима будет холодной и снежной.

Если дождливая погода, то зима будет теплой и сырой.

Что нельзя делать 29 ноября

Нельзя игнорировать советы близких и друзей.

Лучше не делать больших покупок.

Беременным нельзя есть ягоды.