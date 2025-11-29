Сьогодні 29 листопада 2025: яке свято та день в історії

29 листопада 1778 року народився Григорій Квітка-Основ’яненко – український письменник і драматург, усе життя якого було пов’язане з Харковом. У 1807-му португальська королівська родина разом із наближеними перебралася до Бразилії. У 1830-му у Варшаві розпочалося польське Листопадове повстання – проти росіян. У 1947-му Генасамблея ООН ухвалила рішення щодо розділу підмандатної території Палестини та створення там незалежних єврейської та арабської держав. У 2013-му сталася катастрофа літака на півночі Намібії, причиною якої вважають самогубство пілота.

Свята та пам’ятні дати 29 листопада

29 листопада у світі – Міжнародний день жінок-правозахисників і Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

Також сьогодні: Міжнародний день ягуара, Всесвітній день мурахоїдів, День «Клієнт не завжди правий», День електронних привітань.

29 листопада в історії

29 листопада 1778 року в селі Основа (яке зараз є однойменним районом Харкова) народився Григорій Квітка-Основ’яненко. Докладніше.

29 листопада 1807 року португальська королівська сім’я разом із наближеними покинула країну та втекла від агресії Наполеона за океан – до Бразилії. Докладніше.

29 листопада 1830 року у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830-1831 років. Докладніше.

29 листопада 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію № 181. Вона передбачала припинення дії британського мандату в Палестині до 1 серпня 1948 року, й створення на цій території незалежних єврейської й арабської держав. Докладніше.

29 листопада 2004 року начальник виборчого штабу кандидата в президенти України Віктора Януковича Сергій Тігіпко пішов у відставку і з цієї посади, і з посади голови Нацбанку України.

29 листопада 2013 року сталася катастрофа літака на півночі Намібії, причиною якої вважають самогубство пілота.

<br />

Зазнав аварії мозамбікський літак “Embraer ERJ 190”. Внаслідок аварії загинули 33 особи (27 пасажирів та шість членів екіпажу). Причини катастрофи розслідували кілька років, поступово повідомляючи суспільству деталі. Фахівці розшифрували дані двох бортових самописців. Комісія Управління розслідувань авіаційних подій Намібії встановила, що погодні умови були хорошими, плановий рейс проходив за графіком, але майже через дві години польоту літак почав знижуватися зі швидкістю понад 30 м/сек. Згодом Управління цивільної авіації Мозамбіку заявило, що в момент, коли падіння почалося, в кабіні знаходився лише командир екіпажу – другий пілот вийшов у туалет. А двері в кабіну були замкнені. Остаточний звіт опублікували 30 березня 2016 року. З нього стала відома офіційна версія подій. Після того як другий пілот вийшов, командир зачинив двері в кабіну та вручну змінив налаштування автопілота – налаштував його на зниження з вертикальною швидкістю 30 метрів на секунду. При цьому мовний самописець зафіксував на задньому плані стукіт у двері та крики другого пілота, але командир на них не відповідав. Розслідувачі оцінили ці дії як самогубство пілота. Як підтвердження цієї версії наводили обставини життя пілота, які згодом встановила поліція Мозамбіку. Рівно за рік до цих трагічних подій син командира рейсу 470 Ерміньо душ Сантуш Фернандеша загинув в автокатастрофі (при цьому катастрофа була схожа на самогубство). Дочка командира щойно перенесла операцію на серці та перебувала в лікарні. А з дружиною він переживав важке розлучення – процес тривав понад десять років.

Церковне свято 29 листопада

29 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мученика Парамона та з ним 370 мучеників. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 29 листопада йде сніг, то скоро почнуться сильні хуртовини.

Якщо в цей день сильний вітер, то зима буде холодною й сніжною.

Якщо погода дощова, то зима буде теплою й сирою.

Що не можна робити 29 листопада

Не можна ігнорувати поради близьких і друзів.

Краще не робити великих покупок.

Вагітним не можна їсти ягоди.