Сьогодні 29 листопада: яке свято та день в історії

29 листопада – Чорна п’ятниця. У 1778 році народився Григорій Квітка-Основ’яненко – український письменник і драматург, усе життя якого було пов’язане з Харковом. У 1807-му португальська королівська родина разом із наближеними перебралася до Бразилії. У 1830-му у Варшаві розпочалося польське Листопадове повстання – проти росіян. У 1947-му Генасамблея ООН ухвалила рішення щодо розділу підмандатної території Палестини та створення там незалежних єврейської та арабської держав.

Свята та пам’ятні дати 29 листопада

29 листопада в Україні – День логіста (остання п’ятниця листопада).

У світі – Чорна п’ятниця – день максимальних знижок перед Різдвом та новорічними святами.

Сьогодні також: Міжнародний день жінок-правозахисників, Міжнародний день солідарності з палестинським народом, Всесвітній День Інформації (остання п’ятниця листопада), День без покупок (на противагу Чорній п’ятниці), День електронних привітань, Всесвітній день мурахоїдів.

29 листопада в історії

29 листопада 1778 року в селі Основа (яке зараз є однойменним районом Харкова) народився Григорій Квітка-Основ’яненко. Письменник, якого часто називають “батьком української прози”, а також драматург і культурно-громадський діяч. Докладніше.

29 листопада 1807 року португальська королівська сім’я разом із наближеними покинула країну та втекла від агресії Наполеона за океан – до Бразилії. Це мало значні наслідки для подальшої історії Бразилії, найбільш значущим стало проголошення незалежності країни у 1822-му.

Насправді ідеї перебратися з войовничої Європи в екзотичну Бразилію приходили місцевим монархам неодноразово – ще задовго до Наполеона. Найближчими до реалізації подібні плани були у 1580 та 1640 роках, а також кілька разів виникали у XVIII столітті. Проте наважитися на цей крок зміг лише 41-річний регент королівства принц Жуан. Він на початку керував Португалією за своєї матері Марії I, яка збожеволіла, а після її смерті став королем. Разом із королівською родиною під тиском Наполеона та іспанців Європу залишили близько 15 тисяч осіб – королівський двір та охорона. Захист під час подорожі океаном цим переселенцям надала Велика Британія (з чого отримала непогані економічні дивіденди). Португальські кораблі підійшли до берегів Південної Америки 22 січня 1808 року, а 28-го король і придворні досягли своєї нової столиці – Ріо-де-Жанейро.

Прибуття перших осіб метрополії надало значний поштовх розвитку колонії. Настільки значний, що згодом стали виникати обґрунтовані сумніви, яка з країн у цьому тандемі є головною. За часів перебування Жуана в Бразилії, він створив там перший виш – Медико-хірургічну школу в Сальвадорі. Також вийшла перша газета країни, з’явилася перша публічна бібліотека, розпочали роботу Королівська військова академія та Академія образотворчих мистецтв. У 1815-му Жуан зрівняв колонію в правах з Португалією. 16 грудня цього року він проголосив створення Сполученого королівства Португалії, Бразилії та Алгарве. Ставши королем після смерті матері у 1816 році, Жуан VI не поспішав повертатися до Європи. “Передумав” тільки під загрозою втратити владу в результаті революції, що почалася в Португалії (у 1820-му). Отже, король відплив на батьківщину, а його 23-річний син Педру залишився в Бразилії.

Відомо, що в присутності королівського двору Жуан порадив нащадку: “Коли прийде час, одягни корону сам, не чекаючи, поки це зробить за тебе якийсь самозванець!” І Педру прислухався до поради. У 1822-му він проголосив незалежність Бразилії, а потім коронувався імператором і отримав титул Педру I. Держава стала Бразильською імперією.

Що стосується Жуана VI, то у 1821-му він повернувся до Лісабона, де на початку змушений був визнати конституцію, що вже утвердилася в країні. Згодом він зіткнувся з опором абсолютистів на чолі зі своєю дружиною та молодшим сином Мігелом. На цьому тлі у 1823-му скасовував і знову відновлював конституцію. У 1825-му Жуан VI визнав незалежність Бразилії. Він помер у 1826-му, титул перейшов у Педру I (і він став ще й Педру IV як король Португалії). Надалі Педру все життя розривався між Бразилією та Португалією, підписував зречення, воював із власним братом і зрештою привів на трони двох країн двох своїх дітей. Його син Педру II став останнім імператором Бразилії, а дочка Марія II – королевою Португалії.

29 листопада 1830 року у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830-1831 років. Докладніше.

29 листопада 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію № 181. Вона передбачала припинення дії британського мандату в Палестині до 1 серпня 1948 року, й створення на цій території незалежних єврейської й арабської держав. Докладніше.

29 листопада 2004 року начальник виборчого штабу кандидата в президенти України Віктора Януковича Сергій Тігіпко пішов у відставку і з цієї посади, і з посади голови Нацбанку України.

29 листопада 2004 року начальник виборчого штабу кандидата в президенти України Віктора Януковича Сергій Тигіпко пішов у відставку – і з цієї посади, і з посади голови Нацбанку України.

Церковне свято 29 листопада

29 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мученика Парамона та з ним 370 мучеників. Святий мученик Парамон і з ним 370 мучеників постраждали за віру в Христа у 250 році за імператора Декія. Правитель східних областей Аквіан ув’язнив у в’язниці 370 християн, змушуючи їх зректися Христа і принести жертву язичницьким ідолам. Ув’язнених піддавали тортурам. Місцевий житель Парамон, дивлячись на те, як терплять муки його одновірці, сам явився до правителя та заявив про свою віру в Христа. Парамона та інших 370 мучеників після жорстоких тортур обезголовили.

Народні прикмети

Якщо 29 листопада йде сніг, то скоро почнуться сильні хуртовини.

Якщо в цей день сильний вітер, то зима буде холодною й сніжною.

Якщо погода дощова, то зима буде теплою й сирою.

Що не можна робити 29 листопада

Не можна ігнорувати поради близьких і друзів.

Краще не робити великих покупок.

Вагітним не можна їсти ягоди.