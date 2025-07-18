$8 тисяч за місце в багажнику: чи доїхав житель Харківщини до Молдови (відео)
Між багажним відділенням та задніми сидіннями легковика спробував дістатися кордону, щоб надалі потрапити в Молдову, 24-річний мешканець Харківської області.
Цю подорож чоловік заздалегідь спланував з адміністратором телеграм-каналу, який оцінив переправку у 8 тисяч доларів, 2 з яких отримав як завдаток у криптовалюті, повідомляють у Державній прикордонній службі України.
До кордону легковик не доїхав, його зупинили в одному із сіл Роздільнянського району Одеської області. На жителя Харківщини склали адмінпротокол за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону України).
Відео: ДПСУ
За кермом автомобіля був місцевий мешканець, пасажиркою була 23-річна жителька Одеської області, яка виявилася пособницею організатора схеми. Правоохоронці вилучили мобільний телефон та машину. Жінці повідомили про підозру за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Між багажним відділенням та задніми сидіннями легковика спробував дістатися кордону, щоб надалі потрапити в Молдову, 24-річний мешканець Харківської області.".