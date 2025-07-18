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$8 тысяч за место в багажнике: доехал ли житель Харьковщины в Молдову (видео)

Общество 19:08   18.07.2025
Елена Нагорная
$8 тысяч за место в багажнике: доехал ли житель Харьковщины в Молдову (видео) Фото: ГПСУ

Между багажным отделением и задними сиденьями легковушки попытался добраться до границы, чтобы в дальнейшем попасть в Молдову, 24-летний житель Харьковской области.

Это путешествие мужчина заранее спланировал с админом Telegram-канала, который оценил переправку в 8 тысяч долларов, 2 из которых получил как задаток в криптовалюте, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

До границы легковушка не доехала, ее остановили в одном из сел Раздельнянского района Одесской области. На жителя Харьковщины составили админпротокол по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Видео: ГПСУ

За рулем автомобиля был местный житель, пассажиркой была 23-летняя жительница Одесской области, которая оказалась пособницей организатора схемы. Правоохранители изъяли мобильный телефон и автомобиль. Женщине сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Между багажным отделением и задними сиденьями легковушки попытался добраться до границы, чтобы в дальнейшем попасть в Молдову, 24-летний житель Харьковской области.".