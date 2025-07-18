$8 тысяч за место в багажнике: доехал ли житель Харьковщины в Молдову (видео)

Между багажным отделением и задними сиденьями легковушки попытался добраться до границы, чтобы в дальнейшем попасть в Молдову, 24-летний житель Харьковской области.

Это путешествие мужчина заранее спланировал с админом Telegram-канала, который оценил переправку в 8 тысяч долларов, 2 из которых получил как задаток в криптовалюте, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

До границы легковушка не доехала, ее остановили в одном из сел Раздельнянского района Одесской области. На жителя Харьковщины составили админпротокол по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Видео: ГПСУ

За рулем автомобиля был местный житель, пассажиркой была 23-летняя жительница Одесской области, которая оказалась пособницей организатора схемы. Правоохранители изъяли мобильный телефон и автомобиль. Женщине сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.