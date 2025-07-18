$8 тысяч за место в багажнике: доехал ли житель Харьковщины в Молдову (видео)
Между багажным отделением и задними сиденьями легковушки попытался добраться до границы, чтобы в дальнейшем попасть в Молдову, 24-летний житель Харьковской области.
Это путешествие мужчина заранее спланировал с админом Telegram-канала, который оценил переправку в 8 тысяч долларов, 2 из которых получил как задаток в криптовалюте, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
До границы легковушка не доехала, ее остановили в одном из сел Раздельнянского района Одесской области. На жителя Харьковщины составили админпротокол по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).
Видео: ГПСУ
За рулем автомобиля был местный житель, пассажиркой была 23-летняя жительница Одесской области, которая оказалась пособницей организатора схемы. Правоохранители изъяли мобильный телефон и автомобиль. Женщине сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте также: Уклониста перевозили на «скорой» из Харькова в Румынию: что из этого вышло 📹
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, новости Харькова, пограничники, уклонист;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «$8 тысяч за место в багажнике: доехал ли житель Харьковщины в Молдову (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Между багажным отделением и задними сиденьями легковушки попытался добраться до границы, чтобы в дальнейшем попасть в Молдову, 24-летний житель Харьковской области.".