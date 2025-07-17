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Ухилянта перевозили на «швидкій» із Харкова до Румунії: що з цього вийшло 📹

Суспільство 19:52   17.07.2025
Олена Нагорна
Ухилянта перевозили на «швидкій» із Харкова до Румунії: що з цього вийшло 📹

62-річний житель Рахова у змові з двома мешканцями Харкова збирався переправити до Румунії чоловіка призовного віку. До прикордоння його вирішили везти автомобілем приватної фірми, яка надає послуги з транспортування хворих.

За наданий сервіс чоловік, який збирався потрапити до Румунії, мав заплатити 10 тисяч доларів, повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Схему викрили на Закарпатті. Факт передачі організатору коштів – задокументували. За результатами огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили п’ять  мобільних телефонів, 12 тисяч доларів, 55 тисяч гривень, а також автомобіль “швидкої” Renault.

Відео: ДПСУ

Усіх трьох фігурантів затримали, їм інкримінують ч. 3 ст. 332 ККУ. Клієнта ж притягнули до адмінвідповідальності за ст. 204-1 КУпАП.

Читайте також: Платив криптою: житель Харківщини так і не потрапив за кордон – ДПСУ (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 19:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "62-річний житель Рахова у змові з двома мешканцями Харкова збирався переправити до Румунії чоловіка призовного віку.".