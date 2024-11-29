Сегодня 29 ноября: какой праздник и день в истории

29 ноября – Черная пятница. В 1778 году родился Григорий Квитка-Основьяненко – украинский писатель и драматург, вся жизнь которого была связана с Харьковом. В 1807-м португальская королевская семья вместе с приближенными перебралась в Бразилию. В 1830-м в Варшаве началось польское Ноябрьское восстание – против россиян. В 1947-м Генассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создании там независимых еврейского и арабского государств.

Праздники и памятные даты 29 ноября

29 ноября в Украине – День логиста (последняя пятница ноября).

В мире – Черная пятница – день максимальных скидок перед Рождеством и новогодними праздниками.

Сегодня также: Международный день женщин-правозащитников, Международный день солидарности с палестинским народом, Всемирный День Информации (последняя пятница ноября), День без покупок (отмечают в противовес Черной пятнице), День электронных поздравлений, Всемирный день муравьедов.

29 ноября в истории

29 ноября 1778 года в селе Основа (сейчас — это территория одноименного района Харькова) родился Григорий Квитка-Основьяненко — писатель, которого часто называют «отцом украинской прозы», а также драматург и культурно-общественный деятель. Подробнее.

29 ноября 1807 года португальская королевская семья вместе с приближенными покинула страну и убежала от агрессии Наполеона за океан – в Бразилию. Это имело значительные последствия для дальнейшей истории Бразилии, наиболее значимым стало провозглашение независимости страны в 1822-м.

На самом деле, идеи перебраться из воинственной Европы в экзотическую Бразилию приходили местным монархам неоднократно — и задолго до Наполеона. Наиболее близкими к реализации подобные планы были в 1580 и 1640 годах, а также несколько раз возникали в XVIII веке. Однако решиться на этот шаг смог только 41-летний регент королевства принц Жуан. Он в начале руководил Португалией при своей матери Марии I, которая сошла с ума, а после ее смерти стал королем. Вместе с королевской семьей под давлением Наполеона и испанцев Европу покинули около 15 тысяч человек – королевский двор и охрана. Защиту во время путешествия через океан этим переселенцам предоставила Великобритания (с чего получила неплохие экономические дивиденды). Португальские корабли подошли к берегам Южной Америки 22 января 1808 года, а 28-го король и придворные достигли своей новой столицы — Рио-де-Жанейро.

Прибытие первых лиц метрополии дало значительный толчок развитию колонии. Настолько значительный, что впоследствии стали возникать обоснованные сомнения, какая из стран в этом тандеме главная. Во времена пребывания Жуана в Бразилии, он создал там первый вуз – Медико-хирургическую школу в Сальвадоре. Также вышла первая газета страны, появилась первая публичная библиотека, начали работу Королевская военная академия и Академия изящных искусств. В 1815-м Жуан уравнял колонию в правах с Португалией. 16 декабря этого года он провозгласил создание Соединенного королевства Португалии, Бразилии и Алгарве. Став королем после смерти матери в 1816 году, Жуан VI не спешил возвращаться в Европу. «Передумал» только под угрозой потерять власть в результате начавшейся в Португалии революции (в 1820-м). Так что король отплыл на родину, а его 23-летний сын Педру остался в Бразилии.

Известно, что в присутствии королевского двора Жуан посоветовал потомку: «Когда придет время, надень корону сам, не дожидаясь пока это сделает за тебя какой-нибудь самозванец!» И Педру прислушался к совету. В 1822-м он провозгласил независимость Бразилии, а затем короновался императором и получил титул Педру I. Государство стало Бразильской империей.

Что касается Жуана VI, то в 1821-м он вернулся в Лиссабон, где в начале вынужден был признать уже утвердившуюся в стране конституцию. Впоследствии он столкнулся с сопротивлением абсолютистов во главе с собственной женой и младшим сыном Мигелом. На этом фоне в 1823-м отменял и снова восстанавливал конституцию. В 1825-м Жуан VI признал независимость Бразилии. Он умер в 1826-м, титул перешел в Педру I (и он стал еще и Педру IV как король Португалии). В дальнейшем Педру всю жизнь разрывался между Бразилией и Португалией, подписывал отречения, воевал с собственным братом и в конце концов привел на троны двух стран двух своих детей. Его сын Педру II стал последним императором Бразилии, а дочь Мария II – королевой Португалии.

29 ноября 1830 года в Варшаве началось Ноябрьское восстание 1830-1831 годов. Подробнее.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 181. Она предусматривала прекращение действия британского мандата в Палестине до 1 августа 1948 года и создание на этой территории независимых еврейского и арабского государств. Подробнее.

29 ноября 2004 года начальник избирательного штаба кандидата в президенты Украины Виктора Януковича Сергей Тигипко ушел в отставку — и с этой должности, и с должности главы Нацбанка Украины.

Церковный праздник 29 ноября

29 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память мученика Парамона и с ним 370 мучеников. Святой мученик Парамон и с ним 370 мучеников пострадали за веру в Христа в 250 году при императоре Декии. Правитель восточных областей Аквиан заключил в тюрьму 370 христиан, заставляя их отречься от Христа и принести жертву языческим идолам. Заключенных подвергали пыткам. Местный житель Парамон, глядя на то, как терпят мучения его единоверцы, сам явился к правителю и заявил о своей вере в Христа. Парамона и других 370 мучеников после жестоких пыток обезглавили.

Народные приметы

Если 29 ноября идет снег, то скоро начнутся сильные метели.

Если в этот день сильный ветер, то зима будет холодной и снежной.

Если дождливая погода, то зима будет теплой и сырой.

Что нельзя делать 29 ноября

Нельзя игнорировать советы близких и друзей.

Лучше не делать больших покупок.

Беременным нельзя есть ягоды.