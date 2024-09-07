Сегодня 7 сентября: какой праздник и день в истории

7 сентября – День военной разведки Украины и День города Сумы. 7 сентября 1792 года первая группа запорожских казаков переселилась на Кубань. В 1812-му россияне проиграли армии Наполеона Бородинскую битву. В 1822-м независимость провозгласила Бразильская империя. В 1940-м произошла первая массированная бомбардировка Лондона немецкой авиацией. В 2022-м на Харьковщине освободили села Байрак и Новая Гусаровка под Балаклеей.

Праздники и памятные даты 7 сентября

7 сентября – День военной разведки Украины, День города Сумы (первая суббота сентября).

В мире Международный день чистого воздуха и голубого неба, Всемирный день полевой эпидемиологии, Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена.

Также отмечают: Всемирный день уничтожения военной игрушки (Всемирный день отказа от военной игрушки); Международный день бороды, День стервятника и Международный день бекона (все три отмечают в первую субботу сентября).

7 сентября в истории

7 сентября 1792 года первая группа запорожских казаков переселилась на Кубань. В этот день в Тамани высадился отряд под командованием полковника Саввы Белого.

«Первый отряд переселенцев на Кубань (долгое время находилась под властью Турции и в конце XVIII века называлась «Татарским самостоятельным государством») насчитывал 3847 казаков с пушками на 51-й лодке. Еще три колонны двигались по суше. Всего около 18 тысяч человек», — сообщает Украинский институт национальной памяти.

Впоследствии часть казаков прибыла меньшими группами. Всего первая волна переселенцев составляла более 25 тысяч человек. Селились казаки вдоль речки Кубань. Там они создавали привычные для себя курени и давали им родные названия: Каневский, Уманский, Батуринский, Переяславский, Полтавский. Впоследствии российское правительство переименовало курени в станицы.

«Правительство поощряло переселение как с целью колонизации Кубани, так и с целью уменьшения численности казацкого сословия и установления контроля над ним. Активная миграция украинского населения на Кубань продолжалась в последующие десятилетия. В конце ХІХ века украинцы на Кубани составили почти 50% населения», – отметили в УИНП.

7 сентября 1812 года французская армия под командованием Наполеона разбила россиян в Бородинской битве (в 125 км от Москвы).

Такого продвижения вглубь России наполеоновские войска достигли с 24 июня 1812 года, когда пересекли реку Неман. За четыре дня ее форсировали около 220 тысяч человек. Они двинулись к востоку – и успешно продвигались. Быстрое приближение французов к Москве объяснялось тем, что россияне отступали, не давая больших сражений. Поэтому войско Наполеона постепенно «растягивалось» по территории России, приобретая проблемы с логистикой и обеспечением. Сам император рассчитывал догнать врага и дать генеральную битву. Россияне же «обменивали территории на время». И это, разумеется, создавало все большее напряжение в стране и недовольство населения. Необходимость драться, а не убегать, становилась все насущнее по мере того, как французы приближались к Москве. Дополнительной проблемой для российских военных было длительное отсутствие главнокомандующего. Два ключевых генерала – Барклай-де-Толли и Багратион – не ладили друг с другом, и никто из них не был «старшим». В конце концов император Александр I в середине августа назначил командовать армией Кутузова. И тот практически «с колес» дал армии Наполеона тот самый «генеральный бой». Российские военные беглецы остановились у села Бородино, где и произошла одна из самых кровавых битв XIX века. По данным историков, ежеминутно в Бородинской битве погибала рота солдат, а продолжалось столкновение 12 часов. В итоге потери с обеих сторон измерялись десятками тысяч. Французские войска смогли захватить часть российских позиций, но полностью армию врага не разгромили – те снова прибегли к бегству. Уже через неделю – 14 сентября 1812 года – Наполеон оккупировал Москву.

7 сентября 1822 года независимость провозгласила Бразильская империя. События в далекой Бразилии, как ни странно, тоже были связаны с наполеоновскими войнами. Эта территория была колонией Португалии. Когда в 1808 году Наполеон начал войну против Португалии, 41-летний регент королевства принц Жуан принял решение вместе со своей матерью (признанной невменяемой королевой Португалии Марией I) уехать подальше от боевых действий – в Рио-де-Жанейро.

Там он начал строить новое королевство. Создал новые государственные органы: Государственный Совет, Верховный Суд, королевское казначейство и монетный двор. А в 1815 году завершил строительство государственных институций, уравняв колонию в правах с самой Португалией. 16 декабря он провозгласил создание Соединенного королевства Португалии, Бразилии и Алгарви.

В 1816-м умерла королева Мария, и принц-регент стал королем – Жуаном VI. Прошел уже год с момента, когда Наполеон проиграл битву при Ватерлоо и отправился в вечную ссылку. Войны на континенте временно утихли. Однако король Жуан не торопился возвращаться в Европу. Власть в Португалии фактически осуществлял в качестве регента командующий португальскими войсками британский лорд Уильям Бересфорд. Понятно, что так долго продолжаться не могло, и в 1820 году в стране случилась революция. В августе там уже сформировали революционное правительство, а затем и утвердили конституцию. Поэтому Жуану, чтобы не остаться без португальской короны вовсе, пришлось отвлечься от «променадов по Амазонке» и быстро отправляться домой (там он вынужден был присягнуть конституции и существенно уступить власть – но это другая история). В Бразилии же «за главного» король оставил своего 23-летнего сына Педру, получившего титул вицекороля-регента.

От этого титула он избавился достаточно быстро, провозгласив 7 сентября 1822 года независимость Бразилии от Португалии. А после этого короновался как император Бразилии Педру I. День, когда Педру «кинул отца», до сих пор отмечают в Бразилии как день независимости.

7 сентября 1940 года нацисты провели первую массированную бомбардировку Лондона. Тактика бомбардировок стала очередной в серии попыток заставить несокрушимую Британскую империю прекратить свое сопротивление Гитлеру. Изо всех «фронтментов» дальнейшей Антигитлеровской коалиции именно британцы – единственные воевали со злом в тот момент. Советский Союз в 1940-м как раз репрессировал население на территориях, захваченных по договоренностям с нацистами (в странах Балтии и Западной Украине). Франция капитулировала, территория страны была частично оккупирована, остальной руководил коллаборационный режим Виши. В США Конгресс и Сенат один за другим «штамповали» различные вариации деклараций о «пожизненном нейтралитете».

На этом фоне Гитлер не рассчитывал на длительное сопротивление Великобритании. После эвакуации британской и французской армий из Дюнкерка и капитуляции Франции «фюрер» сосредоточился на разработке планов вторжения в Советский Союз. Одновременно немецкая сторона неоднократно передавала по дипломатическим каналам британцам предложения подписать перемирие. Активным сторонником переговоров с нацистами был британский министр иностранных дел лорд Галифакс, доставшийся кабмину Черчилля «в наследство» от его предшественника Чемберлена – идеолога политики «умиротворения». Черчилль был непримирим и активно настраивал британское общество на борьбу. Хотя и сам периодически сомневался под давлением Галифакса и других «умиротворителей». Этот период британской истории ярко отражен в британской драме «Темные времена».

В течение лета немцы пытались давить на британцев, чтобы они согласились на переговоры. Этот период Второй мировой войны получил название «Битва за Британию». Причем еще до того, как эта битва началась. Название заимствовали из речи Черчилля («Их звездный час»), произнесенной им 18 июня 1940 года. В частности, премьер-министр сказал: «То, что генерал Вейган (верховный главнокомандующий французской армией — Ред.) назвал битвой за Францию, закончилось. Я ожидаю, что битва за Британию вот-вот начнется».

Немцы решили прибегнуть к бомбардировкам Британских островов. Однако сначала целили по военной промышленности и Королевским ВВС, а не по гражданским объектам. Разведывательные полеты и налеты одного или нескольких бомбардировщиков за сутки начались с июня 1940 года. Также Люфтваффе с неба минировало море, чтобы максимально навредить британской экономике, завязанной на морскую торговлю. В июле начались плановые налеты на корабли. Поскольку признаков того, что британцы готовы к переговорам, не было, Гитлер издал 16 июля директиву №16, предполагавшую подготовку десантной операции «Морской лев». Люфтваффе приказали завоевать господство в воздухе, военно-морскому флоту (Кригсмарине) – готовиться к «заплыву через Ла Манш». Однако главнокомандующий Кригсмарине Эрих Редер как мог отговаривал Гитлера от этой самоубийственной идеи и постоянно откладывал сроки готовности к ее реализации. Хотя Воздушные силы заявляли о своей готовности атаковать «по полной» уже в августе, ВМФ назвал самой ранней из возможных дат операции 22 сентября. Вообще Редер предлагал отложить операцию на 1941 год. Бомбардировка Лондона в этой стратегии планировалась как кульминация кампании, чтобы вызвать панику в столице на фоне вторжения нацистов на острова.

Однако эти масштабные планы разбились о военную реальность. Британские Королевские ВВС вовсе не были настроены отдать нацистам преимущество в воздухе. Они бились отчаянно и успешно. «Контроль воздуха» был обязательным условием для начала действий на море и суше. Так что к сентябрю стало понятно, что «Битва за Британию» — в том виде, в каком ее вели, проиграна. 4 сентября Гитлер разрешил сосредоточиться на бомбардировках городов, в первую очередь — Лондона.

Этот период войны известен как «Блиц» («The Blitz»). Нацисты перешли к ночным налетам, которые разносили инфраструктуру, жилые кварталы, уничтожали запасы продовольствия и приводили к многочисленным смертям и ранениям гражданских. Налет на Лондон 7 сентября стал первым в длительной серии. В дальнейшем столицу Великобритании бомбили в течение каждых последующих 56 суток из 57. Самые тяжелые атаки Лондона были 15 сентября и 29 декабря (когда возник Второй великий лондонский пожар). Террористам так и не удалось сломить британцев и вынудить их сдаться. Военное производство тоже не остановилось, а ряды Люфтваффе существенно «проредили».

7 сентября 2022 года в Харьковской области продолжалось контрнаступление ВСУ. Утром Институт изучения войны проинформировал, что контратака около Балаклеи отбросила российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка. А также ВСУ вошли в село Вербовка в трех километрах от Балаклеи.

Мэрия Балаклеи обратилась к местным жителям с просьбой соблюдать тишину и ждать официальных сообщений. Днем пресс-офицер бригады им. Богуна Тарас Березовец опубликовал видео с захваченных позиций российских десантников в селе Байрак.

А следом появилось видео уже из Новой Гусаровки, где украинские воины сняли флаг (почему-то не российский, а советский – красный). Вечером президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что есть хорошие новости из Харьковской области, однако сказал: называть освобожденные населенные пункты еще не время.

Церковный праздник 7 сентября

7 сентября чтят память мученика Созонта. Созонт был пастухом. Он читал Священное Писание и делился знаниями с собиравшимися вокруг него пастухами. Многих из них Созонт привел к вере в Христа. В одну ночь ему было видение, призвавшее его к подвигу мученичества за Христа. Тогда Созонт отправился в город Помпейополь, где готовилось празднование в честь языческого идола. Созонт вошел в капище и отломал руку идолу, а потом разбил ее и раздал это золото нищим. Исчезновение руки, конечно, заметили. Руководство города приступило к поиску виновных. Чтобы не пострадали невинные, Созонт пошел к императору Максимиану и признался, что отломал руку идолу, чтобы увидеть бессилие языческого бога. Император приказал подвергнуть Созонта жестоким пыткам. Его били железными прутами, пока не раздробили кости. Мученик умер. Тело святого планировали сжечь, развели для этого костер, однако неожиданно началась гроза, ливень потушил пламя. Ночью христиане похоронили тело.

Народные приметы

Если еще не начался ноябрь, то зима будет поздней и теплой.

Если вороны громко каркают, погода ухудшится.

Если птицы не садятся на землю, скоро будет дождь.

Дождь, который в этот день начался после обеда, затянется надолго.

Что нельзя делать 7 сентября

Нельзя пускать в лес детей.

Нельзя венчаться и крестить ребенка (особенно если в этот день идет дождь).

Нельзя подходить близко к водоемам.